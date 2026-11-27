Czy Koalicja Obywatelska wpada w pułapkę własnych obietnic? Dlaczego Donald Tusk stoi murem za Marcinem Kierwińskim? Co Włodzimierz Czarzasty chce osiągnąć swoim podcastem i dlaczego Mateusz Morawiecki stał się celem ataków na prawicy? W najnowszym odcinku „Politycznych Michałków” Michał Szułdrzyński i Michał Płociński analizują mechanizmy polaryzacji, kryzys standardów w polskiej polityce oraz walkę o wyborców przed 2027 rokiem.
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