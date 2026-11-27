Według izraelskiego serwisu Gofman uważa, że Iran w tajemnicy i w szybkim tempie rozwija możliwości związane z produkcją broni chemicznej. W jego ocenie zwlekanie z działaniami militarnymi może sprawić, że w przyszłości powstrzymanie Teheranu będzie znacznie trudniejsze.

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Na początku listopada szef Mosadu odwiedził Waszyngton. Jak informowały izraelskie media, miał wówczas przedstawić amerykańskim władzom nowe ustalenia wywiadowcze dotyczące domniemanego irańskiego programu broni chemicznej i zabiegać o przeprowadzenie wspólnej operacji przeciwko Iranowi.

Różne oceny zagrożenia ze strony Iranu

Prezydent USA Donald Trump nie podjął dotąd decyzji w sprawie ewentualnego ataku, o czym informowały amerykańskie i izraelskie media. Tymczasem Izrael ma rozważać przeprowadzenie uderzenia jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego Kongresu USA, zaplanowanym na 3 stycznia.

Jak podaje Ynet, spór między Gofmanem a Zamirem nie dotyczy samej potrzeby powstrzymania Iranu, lecz przede wszystkim oceny skali i pilności zagrożenia. Szef sztabu izraelskiej armii również opowiada się za atakiem, ale uważa, że sytuacja nie wymaga natychmiastowej reakcji. W jego ocenie Izrael powinien poczekać na stanowisko Waszyngtonu.

Udział Stanów Zjednoczonych pozwoliłby przeprowadzić operację na znacznie większą skalę, zwiększyłby też możliwości Izraela w zakresie obrony przed irańskim odwetem. Zdaniem Ynet wspólne działania dawałyby również większe szanse na osiągnięcie długoterminowych celów strategicznych.

Samodzielna operacja zapewniłaby natomiast Izraelowi większą swobodę w określaniu jej zakresu i czasu trwania. Podobny scenariusz realizowano podczas 12-dniowej wojny z Iranem w czerwcu 2025 roku.

Netanjahu może wykorzystać konflikt do walki o władzę

Spór w izraelskim aparacie bezpieczeństwa rozgrywa się w czasie negocjacji koalicyjnych prowadzonych przez byłego szefa sztabu armii Gadiego Eisenkota. Jak napisał w piątek dziennik „Haarec”, eskalacja konfliktu z Iranem mogłaby przynieść korzyści polityczne Netanjahu, ponieważ utrudniłaby Eisenkotowi utworzenie nowego rządu.

Politycy izraelskiej opozycji już od kilku tygodni, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, ostrzegali, że premier może wykorzystywać zagrożenie ze strony Iranu do realizacji własnych interesów politycznych. Obecnie obawiają się, że Netanjahu mógłby doprowadzić do eskalacji militarnej, aby storpedować trwające rozmowy koalicyjne.