Donald Trump
„Nie potrzebujemy porozumienia z Iranem. Tamte czasy dawno minęły” – napisał Trump w czwartek na platformie Truth Social. W kolejnym wpisie przekonywał, że Stany Zjednoczone mają już wszystko, czego potrzebują, by zakończyć konflikt na własnych warunkach – relacjonuje CNBC.
„Mamy ich pieniądze, setki miliardów dolarów, i mamy ich cieśninę!” – napisał prezydent, odnosząc się do cieśniny Ormuz, jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie.
Deklaracja Trumpa pojawiła się nieco ponad tydzień po dotkliwej porażce republikanów w wyborach pośrednich. Vance i inni przedstawiciele Partii Republikańskiej wskazywali wojnę z Iranem jako jedną z przyczyn słabego wyniku ugrupowania. Konflikt rozpoczęły pod koniec lutego Stany Zjednoczone i Izrael.
W tygodniach poprzedzających wybory prezydent wielokrotnie sugerował, że USA mogą wznowić ataki na Iran. Działania zbrojne w ostatnim czasie w dużej mierze jednak ustały, a w regionie utrzymuje się napięta sytuacja, przypominająca pat.
Tymczasem, jak informował w środę „The Wall Street Journal”, JD Vance, który w poprzednich miesiącach odgrywał istotną rolę w kontaktach dyplomatycznych z Teheranem, rozważał bezpośrednie spotkanie z wysokim rangą przedstawicielem irańskich służb bezpieczeństwa. Wypowiedź Trumpa może więc oznaczać kolejny zwrot w podejściu Waszyngtonu do negocjacji.
Po publikacji wpisu prezydenta spadły notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy giełdowe.
Czytaj więcej
Wiceprezydent USA J.D. Vance coraz wyraźniej zaznacza odrębność od Donalda Trumpa. Po porażce republikanów w wyborach do Kongresu skrytykował wojnę...
Konflikt, który Trump i przedstawiciele jego administracji początkowo zapowiadali jako operację możliwą do zakończenia w ciągu kilku tygodni, trwa już dziewiąty miesiąc. Nie widać przy tym jasnej perspektywy jego zakończenia.
Wojna doprowadziła do wzrostu światowych cen energii, co przełożyło się na koszty życia i nasiliło obawy o inflację. Właśnie kwestie gospodarcze i przystępność cenowa produktów oraz usług należały do najważniejszych tematów kampanii przed wyborami pośrednimi.
Trump w czwartkowym wpisie skierował uwagę na inny problem, który podczas głosowania okazał się korzystny dla demokratów – korupcję. Prezydent ogłosił, że polecił Vance’owi skoncentrować się na „masowej korupcji i przestępczości” w miastach i stanach zarządzanych przez demokratów.
Wymienił między innymi Minnesotę, Kalifornię i Illinois, określając je jako źle zarządzane, skorumpowane miejsca, w których – jak twierdził – każdego miesiąca kradzione są miliardy dolarów.
„Nasz budżet można by szybko zrównoważyć, gdyby ukrócić tę działalność przestępczą na wielką skalę” – napisał Trump. Dodał również, że korupcja jest „we krwi demokratycznych przywódców”. Nie przedstawił jednak dowodów na poparcie tych zarzutów.
Czytaj więcej
Rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa z Beniaminem Netanjahu miała przerodzić się w kłótnię dotyczącą wznowienia ataków na Iran. Według doniesień med...
2 listopada – „Iran chce porozumienia”
Trump mówił, że rozmowy z Teheranem przebiegają dobrze. We wpisie na Truth Social przekonywał, że ceny ropy gwałtownie spadają, ponieważ rynki spodziewają się zakończenia wojny. „Iran chce porozumienia, i to jak najszybciej. To może się wydarzyć!” – napisał.
8 listopada – wznowienie ataków „wysoce nieprawdopodobne”
W rozmowie z CNN Trump powiedział, że powrót do wojny będzie wysoce nieprawdopodobny, jeśli negocjacje przyniosą postępy, a Iran podpisze „bardzo mocne porozumienie”.
9 listopada – wojna „praktycznie zakończona”
Po spotkaniu z premierem Kataru Trump stwierdził, że Iran jest militarnie „praktycznie skończony”, a konflikt można zakończyć w niedługim czasie. Mówił o „pozytywnej dynamice” rozmów i „dużej szansie” na porozumienie. Zastrzegł jednak, że USA utrzymają blokadę morską i pozostaną gotowe do działania.
12 listopada – „Nie potrzebujemy porozumienia”
Najnowszy wpis oznacza wyraźną zmianę tonu. Trump twierdzi, że USA nie muszą już negocjować z Iranem, ponieważ mają jego pieniądze i kontrolują cieśninę Ormuz. Jednocześnie odsuwa Vance’a od rozmów i kieruje go do spraw krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas