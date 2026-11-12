„Nie potrzebujemy porozumienia z Iranem. Tamte czasy dawno minęły” – napisał Trump w czwartek na platformie Truth Social. W kolejnym wpisie przekonywał, że Stany Zjednoczone mają już wszystko, czego potrzebują, by zakończyć konflikt na własnych warunkach – relacjonuje CNBC.

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„Mamy ich pieniądze, setki miliardów dolarów, i mamy ich cieśninę!” – napisał prezydent, odnosząc się do cieśniny Ormuz, jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie.

Deklaracja Trumpa pojawiła się nieco ponad tydzień po dotkliwej porażce republikanów w wyborach pośrednich. Vance i inni przedstawiciele Partii Republikańskiej wskazywali wojnę z Iranem jako jedną z przyczyn słabego wyniku ugrupowania. Konflikt rozpoczęły pod koniec lutego Stany Zjednoczone i Izrael.

Koniec rozmów czy kolejny zwrot Trumpa?

W tygodniach poprzedzających wybory prezydent wielokrotnie sugerował, że USA mogą wznowić ataki na Iran. Działania zbrojne w ostatnim czasie w dużej mierze jednak ustały, a w regionie utrzymuje się napięta sytuacja, przypominająca pat.

Tymczasem, jak informował w środę „The Wall Street Journal”, JD Vance, który w poprzednich miesiącach odgrywał istotną rolę w kontaktach dyplomatycznych z Teheranem, rozważał bezpośrednie spotkanie z wysokim rangą przedstawicielem irańskich służb bezpieczeństwa. Wypowiedź Trumpa może więc oznaczać kolejny zwrot w podejściu Waszyngtonu do negocjacji.

Po publikacji wpisu prezydenta spadły notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy giełdowe.

Wojna obciąża gospodarkę i republikanów

Konflikt, który Trump i przedstawiciele jego administracji początkowo zapowiadali jako operację możliwą do zakończenia w ciągu kilku tygodni, trwa już dziewiąty miesiąc. Nie widać przy tym jasnej perspektywy jego zakończenia.

Wojna doprowadziła do wzrostu światowych cen energii, co przełożyło się na koszty życia i nasiliło obawy o inflację. Właśnie kwestie gospodarcze i przystępność cenowa produktów oraz usług należały do najważniejszych tematów kampanii przed wyborami pośrednimi.

Trump w czwartkowym wpisie skierował uwagę na inny problem, który podczas głosowania okazał się korzystny dla demokratów – korupcję. Prezydent ogłosił, że polecił Vance’owi skoncentrować się na „masowej korupcji i przestępczości” w miastach i stanach zarządzanych przez demokratów.

Wymienił między innymi Minnesotę, Kalifornię i Illinois, określając je jako źle zarządzane, skorumpowane miejsca, w których – jak twierdził – każdego miesiąca kradzione są miliardy dolarów.

„Nasz budżet można by szybko zrównoważyć, gdyby ukrócić tę działalność przestępczą na wielką skalę” – napisał Trump. Dodał również, że korupcja jest „we krwi demokratycznych przywódców”. Nie przedstawił jednak dowodów na poparcie tych zarzutów.

Ostatnie wypowiedzi Trumpa o porozumieniu z Iranem

2 listopada – „Iran chce porozumienia”

Trump mówił, że rozmowy z Teheranem przebiegają dobrze. We wpisie na Truth Social przekonywał, że ceny ropy gwałtownie spadają, ponieważ rynki spodziewają się zakończenia wojny. „Iran chce porozumienia, i to jak najszybciej. To może się wydarzyć!” – napisał.

8 listopada – wznowienie ataków „wysoce nieprawdopodobne”

W rozmowie z CNN Trump powiedział, że powrót do wojny będzie wysoce nieprawdopodobny, jeśli negocjacje przyniosą postępy, a Iran podpisze „bardzo mocne porozumienie”.

9 listopada – wojna „praktycznie zakończona”

Po spotkaniu z premierem Kataru Trump stwierdził, że Iran jest militarnie „praktycznie skończony”, a konflikt można zakończyć w niedługim czasie. Mówił o „pozytywnej dynamice” rozmów i „dużej szansie” na porozumienie. Zastrzegł jednak, że USA utrzymają blokadę morską i pozostaną gotowe do działania.

12 listopada – „Nie potrzebujemy porozumienia”

Najnowszy wpis oznacza wyraźną zmianę tonu. Trump twierdzi, że USA nie muszą już negocjować z Iranem, ponieważ mają jego pieniądze i kontrolują cieśninę Ormuz. Jednocześnie odsuwa Vance’a od rozmów i kieruje go do spraw krajowych.