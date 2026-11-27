Można tu zajrzeć do świata polskiej muzyki sprzed kilku dekad, zobaczyć z bliska instrumenty należące do legendarnych artystów, obejrzeć sceniczne kostiumy, a nawet usiąść za kierownicą Syreny. Wystawa „Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle” w Muzeum Historii Polski to podróż do czasów, w których muzyka była czymś znacznie więcej niż rozrywką. To ostatnia szansa, by ją odwiedzić – ekspozycja kończy się 6 grudnia.

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Podróż do czasów bigbitu, wielkich festiwali i muzycznych marzeń

Jak zdobywało się wymarzoną gitarę w czasach, gdy sklepowe półki świeciły pustkami? Jakiej muzyki słuchali Polacy, co elektryzowało publiczność na festiwalach w Opolu i Sopocie? Dlaczego niektóre piosenki stawały się czymś więcej niż tylko przebojami?

Wystawa „Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle” prowadzi przez cztery dekady polskiej muzyki – od powojennej odbudowy życia kulturalnego, przez jazz, bigbit i wielkie festiwale, aż po rock, punk i fenomen Jarocina.

To opowieść o świecie, w którym muzyczne fascynacje zderzały się z codziennością niedoborów, ograniczeniami cenzury i polityczną kontrolą. Jednocześnie muzyka dawała ludziom możliwość ucieczki od szarej rzeczywistości, wyrażania emocji i poszukiwania własnej przestrzeni wolności.

Foto: mat. pras.

Kostiumy, instrumenty i pamiątki polskich gwiazd

Wśród eksponatów znalazły się przedmioty należące do artystów, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiej muzyki. Są wśród nich gitary Maryli Rodowicz i Przemysława Gintrowskiego, a także ikoniczne kostiumy sceniczne. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest sukienka Maryli Rodowicz z premierowego wykonania „Małgośki” podczas festiwalu w Sopocie w 1973 roku. Zaprojektowany przez Rafała Olbińskiego kostium wypożyczyła na potrzeby wystawy sama artystka.

Instrumenty przypominają z kolei, jak trudno było w PRL-u zdobyć sprzęt dobrej jakości. Artyści musieli szukać dostępnych rozwiązań, budować własne wersje, a o zachodnich gitarach często tylko marzyli. Wojciech Waglewski wspomina, że śnił o legendarnym Gibsonie Les Paul. Dziś można zobaczyć takie przedmioty z bliska i lepiej zrozumieć realia, w jakich tworzyli ówcześni muzycy.

Ograniczony dostęp do zagranicznej muzyki sprawiał, że słuchacze szukali własnych sposobów na poznawanie nowych brzmień. Jednym z nich były pocztówki dźwiękowe, na których od lat 60. zapisywano utwory, często niedostępne w oficjalnym obiegu. Dzięki nim można było słuchać zachodnich przebojów, w tym nagrań z Radia Luxembourg. Odtwarzane na niewielkich, przenośnych gramofonach, dla wielu osób stanowiły okno na muzyczny świat zza żelaznej kurtyny.

Inny wymiar niezależności pokazują pierwsze wydania zinów metalowych z lat 80., m.in. „Post Mortem”, „Terror” i „Blood Death”. Tworzone poza oficjalnym obiegiem pisma dokumentują rozwój młodzieżowych subkultur i niezależnej sceny muzycznej.

Foto: mat. pras.

Kiedy muzyka stawała się przestrzenią wolności

Historia muzyki PRL-u to także opowieść o cenzurze, politycznej kontroli i walce o artystyczną niezależność. Od jazzu i fascynacji zachodnim rock and rollem, przez bigbit i piosenkę autorską, po rockową eksplozję lat 80. – kolejne muzyczne nurty wyrażały zmieniające się nastroje i aspiracje Polaków.

Na wystawie można zobaczyć również wyjątkowe archiwalia. Wśród nich są dokumenty dotyczące zakazu wjazdu do PRL-u dla Micka Jaggera, wokalisty The Rolling Stones, oraz materiały Służby Bezpieczeństwa związane z inwigilacją festiwalu w Jarocinie. Pokazują one, że muzyka i środowiska, które się wokół niej tworzyły, znajdowały się w polu zainteresowania aparatu państwowego.

Ważną częścią ekspozycji są wspomnienia osób, które tworzyły tamtą muzyczną rzeczywistość lub obserwowały jej przemiany. Specjalnie na potrzeby wystawy nagrano rozmowy m.in. z Krystyną Prońko, Marylą Rodowicz, Magdą Umer, Piotrem Metzem i Wojciechem Waglewskim. Ich osobiste historie uzupełniają archiwalne fotografie, plakaty, nagrania i przedmioty, z których wiele po raz pierwszy udostępniono szerszej publiczności.

„PRL miał wiele ścieżek muzycznych” – zauważyła Krystyna Prońko w jednym z wywiadów. Artystka, która wykonuje „Psalm stojących w kolejce”, utwór będący inspiracją dla tytułu wystawy, zwróciła uwagę na różnorodność ówczesnej sceny i liczne wyzwania, z jakimi mierzyli się muzycy. Tę wielość muzycznych doświadczeń, brzmień i historii pokazuje właśnie ekspozycja w Muzeum Historii Polski.

Muzyczna podróż w czasie – odkryj historie ukryte za przebojami PRL-u

Wystawę otwiera Syrena 105L z 1982 roku. Wokół samochodu rozbrzmiewają dźwięki przywołujące codzienność PRL-u – jak podczas przestrajania radia w poszukiwaniu ulubionej stacji. Zwiedzający mogą również usiąść za kierownicą i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Wystawa „Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle” to okazja, by przypomnieć sobie znane przeboje, a jednocześnie odkryć historie, które się za nimi kryją – poznać realia pracy muzyków, kulisy powstawania utworów i muzyczny świat kilku pokoleń Polaków. To podróż w czasie, która pozwala spojrzeć na dobrze znane piosenki z nowej perspektywy – zarówno tym, którzy pamiętają PRL, jak i młodszym, którzy chcą lepiej poznać tamte czasy.

W tę muzyczną podróż można wybrać się tylko do 6 grudnia 2026 roku.

„Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle”

Kiedy: do 6 grudnia 2026 roku

Gdzie: Muzeum Historii Polski, ul. Gwardii 1, Warszawa (Cytadela Warszawska), sala wystaw czasowych, poziom 0.

Więcej informacji: TUTAJ

Patroni medialni: Polskie Radio, Program 1 Polskiego Radia, "Rzeczpospolita", rp.pl, TVP Kultura, "Jazz Forum", portal historyczny dzieje.pl, Onet

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