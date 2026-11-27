„Mierz siłę na zamiary, nie zamiar podług sił!” – przypomniał przewodniczący kapituły Nagrody Krzysztof Czyżewski, który w laudacji dla laureatki odwołał się do słów Adama Mickiewicza. To właśnie odwaga wyobrażania sobie świata lepszego niż ten, który zastajemy, i konsekwentnego wprowadzania tej wizji w życie łączy wszystkie nauczycielki wyróżnione w tegorocznej edycji Nagrody.

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Od 20 lat Centrum Edukacji Obywatelskiej docenia nauczycieli, którzy nie ograniczają swojej pracy do realizowania podstawy programowej. Budują z podopiecznymi relacje, rozwijają ich wrażliwość społeczną, uczą otwartości i odpowiedzialności za siebie. Pokazują, że szkoła może być miejscem, w którym młodzi ludzie nie tylko zdobywają wiedzę, lecz także uczą się rozumieć świat i aktywnie go współtworzyć.

Iwona Durek i jej Świat Idealny

Laureatką 20. edycji Nagrody została Iwona Durek – nauczycielka w szkole specjalnej, muzykoterapeutka, wykładowczyni Akademii Humanitas i Uniwersytetu Śląskiego oraz dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. To właśnie tam od lat realizuje projekt, który nazwała „Światem Idealnym”.

Nie jest to utopijna koncepcja rzeczywistości wolnej od trudności i trosk. Przeciwnie – jej fundamentem jest uważność na osoby, których potrzeby i możliwości zbyt często pozostają niewidoczne. W centrum tego świata Iwona Durek umieściła osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich podmiotowość, prawo do samodzielności, rozwoju i do decydowania o sobie.

W szkole Iwony Durek ważne są relacje, więź i komunikacja – bardzo często ta niewerbalna. Zdanie „Dobrze, że jesteś!” jest nie tylko hasłem programu realizowanego w placówce, lecz sposobem myślenia o każdym człowieku. Niezależnie od tego, jak się komunikuje, jakie są jego możliwości i jaką przeszedł drogę.

Wizja świata laureatki wykracza daleko poza mury szkolne. W łączności z placówką powstały park i Ogród Polisensoryczny, dostępne także dla mieszkańców Sosnowca. Rozwijana jest współpraca z lokalną społecznością, samorządem, rodzicami oraz z Zakładem Karnym w Wojkowicach, którego osadzeni pomagają m.in. przy zajęciach hipoterapeutycznych. Ważnym elementem tej pracy jest również myślenie o przyszłości absolwentów. Pojawiły się zatem myjnia samochodowa i możliwość zatrudnienia tamże, a także (przy odpowiednim wsparciu z zewnątrz) mieszkania przeznaczone do samodzielnego życia.

W laudacji przygotowanej dla laureatki Krzysztof Czyżewski podkreślił, że jej projekt nie jest przestrzenią przeznaczoną wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. To propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby żyć w bardziej otwartej i solidarnej wspólnocie.

„Czyż sami nie chcielibyśmy żyć w takim świecie? (...) Gdzie ważny jest po prostu człowiek, gdzie świętuje się każdy drobiazg życia, gdzie radość przynosi bycie tu i teraz.” – retorycznie pytał przewodniczący kapituły.

To jeden z najważniejszych wymiarów pracy Iwony Durek: nie tylko wspieranie osób, którym system nie zapewnia wystarczającego wsparcia, lecz także pokazywanie innym, czego mogą się od nich nauczyć.

Foto: mat. pras.

Nauczycielki, które zmieniają świat – różne historie, wspólna idea

Kapituła doceniła także pozostałe dziesięć finalistek. Każda z nich pracuje w innym środowisku i mierzy się z innymi wyzwaniami, ale wszystkie łączy przekonanie, że szkoła powinna być miejscem otwartym i przyjaznym dla każdego młodego człowieka, w którym różnorodność jest wartością, a nie przeszkodą, głos uczennic i uczniów ma znaczenie, ich potrzeby, doświadczenia i możliwości są traktowane z uwagą i szacunkiem. Taką szkołę buduje się poprzez uważność na drugiego człowieka, odwagę reagowania na niesprawiedliwość i gotowość do zmieniania tego, co wymaga naprawy.

Wyróżnienia otrzymały:

• Marta Jasnoch-Brzeska – pedagożka specjalna i szkolna w Szkole Mistrzostwa Sportowego i Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku, angażująca młodzież w wolontariat na rzecz osób w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami i samotnych seniorów. Rozwija także projekty przeciwdziałające hejtowi i mowie nienawiści oraz edukację rówieśniczą.

• Bożena Gąsiorowska – polonistka z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, która poprzez odkrywanie wielokulturowej historii miasta uczy młodych ludzi otwartości, zadawania pytań i poznawania perspektywy drugiego człowieka.

• Dorota Kosowska – nauczycielka ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim wspomagające samodzielność i komunikację osób z niepełnosprawnościami. Włącza uczniów w międzynarodowe projekty i tworzy inicjatywy wspierające nauczycieli szkół specjalnych.

• Danuta Łazur – polonistka i bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie, która wykorzystuje teatr i tutoring rówieśniczy do rozwijania pasji, społecznego zaangażowania i sprawczości uczniów. Kreuje bibliotekę jako przestrzeń zapewniającą dobrostan i różnorodność.

• Nadzieja Nikiel – nauczycielka historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy łącząca pracę pedagogiczną z terapeutyczną. Rozwija programy wzmacniające odporność emocjonalną młodych ludzi, a poprzez twórcze lekcje z historii pracuje z nimi nad krytycznym myśleniem i refleksją nad własnymi wyborami.

• Justyna Nowacka – pedagożka specjalna i dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, która buduje szkolną wspólnotę bazującą na więziach i współpracy, daleko wykraczających poza mury placówki. Angażuje uczniów w wolontariat i samodzielne tworzenie przyjaznej przestrzeni do nauki i odpoczynku.

• Olena Ochał – polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie pomagająca uczniom, rodzicom i nauczycielom oswajać wielokulturowość. Tworzy przestrzeń do dialogu, wzajemnego poznawania się i współpracy.

• Agnieszka Libiszewska-Poteraj – nauczycielka geografii, przyrody i informatyki ze Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi, która przekłada wiedzę o globalnych wyzwaniach na lokalne działania. Rozwija asystenturę rówieśniczą i metody nauczania wspierające uczniów neuroatypowych.

• Tamara Ryzner – anglistka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu wykorzystująca teatr do rozmów o godności, odwadze, uprzedzeniach i wykluczeniu. Jej grupa teatralna Uninvited jest otwarta dla każdego, kto chce spróbować swoich sił na scenie.

• Magdalena Fijak-Stasica – nauczycielka muzyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu, która daje uczniom możliwość wyrażania siebie poprzez muzykę. Założyła Stację Inspiracji Muzycznych, zachęcającą młodych ludzi do odkrywania własnych talentów i tradycji regionu.

Wszystkie wyróżnione nauczycielki dołączyły do społeczności Sendlerowców – grupy osób związanych z Nagrodą, których doświadczenie i wiedza stanowią cenny zasób ekspercki dla Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jubileuszowa gala w Muzeum Historii Polski

Gala 20. edycji Nagrody odbyła się 20 listopada 2026 r. w Muzeum Historii Polski w Warszawie, które było współorganizatorem wydarzenia. To ważny wymiar jubileuszowego spotkania: połączenie historii i edukacji obywatelskiej z docenieniem osób, które na co dzień kształtują postawy młodych pokoleń.

Gości i nominowane nauczycielki w imieniu dyrektora Muzeum Historii Polski powitał Adam Rębacz, kierownik działu edukacji. Głos zabrała także ministra Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji, która odczytała list ministry Barbary Nowackiej. Wśród gości znaleźli się również Mariusz Biniewski, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji i Sendlerowiec, przedstawiciel Rzeczniczki Praw Dziecka Paweł Rogalski, reprezentanci Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Instytutu Badań Edukacyjnych, Narodowego Instytutu Wolności, British Council, Otwartej Rzeczpospolitej, a także innych organizacji społecznych związanych z edukacją, kulturą i odpowiedzialnym biznesem.

Muzeum przygotowało dla finalistek i chętnych gości specjalne oprowadzania po wystawie czasowej „Za czym kolejka ta stoi”, poświęconej codzienności PRL, jej muzyce i obyczajowemu kolorytowi.

Muzyka towarzyszyła gościom również podczas samej gali. Artystyczną oprawę zapewniły uczennice XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. Pod opieką Ewy Drobek – germanistki, Sendlerowczyni i autorki projektu „Żmichowska śpiewa” – wykonały szlagiery m.in. Marka Grechuty, Maryli Rodowicz i Ireny Santor.

Foto: mat. pras.

Dwadzieścia lat doceniania tych, którzy zmieniają świat

Nagroda „Za naprawianie świata” im. Ireny Sendlerowej jest organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej od 20 lat. Wyróżnia nauczycielki i nauczycieli, którzy budują z uczniami relacje, rozwijają ich wrażliwość społeczną i pomagają im lepiej rozumieć świat. Nie chodzi wyłącznie o spektakularne przedsięwzięcia. Istotna jest codzienna praca, konsekwencja, otwartość na różnorodność i gotowość do szukania rozwiązań tam, gdzie inni widzą ograniczenia.

20. edycja Nagrody pokazała, że naprawianie świata może zaczynać się od bardzo różnych działań: od stworzenia miejsca, w którym uczniowie czują się akceptowani, przez teatr, wolontariat i edukację międzykulturową, po budowanie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie te drogi mają wspólny mianownik – to przekonanie, że żaden człowiek nie powinien być pozostawiony sam sobie. Bo Sendlerowcy to osoby, które nie godzą się na obojętność.

A przesłanie tegorocznej laureatki – „Dobrze, że jesteś!” – może być świetnym punktem wyjścia do myślenia o szkole i świecie, które chcemy wspólnie tworzyć.

Więcej na: nagrodasendlerowej.ceo.org.pl. Kolejna edycja rozpocznie się w marcu 2027 roku.

Patronami medialnymi byli „Rzeczpospolita” i rp.pl