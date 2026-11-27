Liczba systemów franczyzowych w Polsce przekracza już 1,3 tys. Większość działa w handlu, choć są popularne też w gastronomii czy usługach. Oczywiście nie wszystkie prowadzą do nadużyć wobec słabszej strony, czyli franczyzobiorców, ale od lat regularnie pojawia się problem kompletnego nieuregulowania umów określających zasady takiej współpracy. Jak się dowiedzieliśmy, jest szansa na zmianę – resort sprawiedliwości prowadzi wewnętrzne analizy dotyczące możliwości uregulowania franczyzy.

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Nie tylko Żabka. Narastający od lat problem z franczyzą w Polsce

W piątkowej „Rzeczpospolitej” opisaliśmy problem narastający w Żabce. Z naszych ustaleń wynika, że przybywa franczyzobiorców sieci, którzy coraz głośniej mówią o tym, że czują się oszukani przez firmę. Wśród licznych zarzutów, o których nam opowiedzieli, jest wpędzanie w długi, zawyżanie płatności, ciągły nadzór i kary, a nawet wprowadzanie w błąd już przy podpisywaniu umowy.

To tylko wierzchołek góry lodowej. Żabka jest jednym z największych systemów franczyzowych w Polsce, ale w kraju działa łącznie ok. 90 tys. franczyzobiorców, zaś przychody sieci działających w tej formule Instytut Finansów Publicznych szacuje na ok. 550 mld zł.

Według Stowarzyszenia Ajentów i Franczyzobiorców do sądów trafia ok. 50 nowych spraw miesięcznie, w których franczyzobiorcy pozywają dotychczasowego partnera biznesowego.

– Sporami franczyzobiorców z Żabką zajmujemy się od wielu lat, w 2018 r. było nawet blisko przełomu i znaczącego wyroku co do zasad współpracy sieci z franczyzobiorcami, choć nie lubię w tym przypadku tego określenia. To nie są partnerzy, a w zasadzie etatowi pracownicy pod ciągłym nadzorem i z długą listą obowiązków. Niestety wtedy też Żabka wyczuła możliwy przełom i za wszelką cenę była w stanie zgodzić się na ugodę. No i kupiła ją pieniędzmi, na które zgodziła się druga strona i wycofała pozew – wspomina mec. Lech Obara.

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Już w 2006 r. pisaliśmy o sporze byłych franczyzobiorców z siecią Leader Price, która wówczas została w Polsce sprzedana Tesco. Po współpracy z francuską firmą przedsiębiorcom zostały milionowe długi, a ci, którzy prowadzili 24 sklepy Leader Price na zasadzie franczyzy, chcieli zablokować przejęcie tej firmy przez Tesco. Domagali się odszkodowań za poniesione inwestycje.

Podobnych przykładów było znacznie więcej – zarówno w handlu, jak i w gastronomii. Zastanawiające jest, że mimo tego dotychczas tylko raz próbowano uregulować na poziomie ustawowym ramowe zasady takiej współpracy. Teraz możliwa jest kolejna próba. – W Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są obecnie wewnętrzne analizy dotyczące możliwości i zasadności uregulowania umów franczyzowych. Na tym etapie nie została jednak podjęta decyzja o zainicjowaniu procesu legislacyjnego w tym zakresie – podaje biuro prasowe resortu. Zauważa jednocześnie, że przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego prowadzone są prace dotyczące ochrony słabszej strony umów zawieranych między przedsiębiorcami (B2B). – Ich wyniki mogą mieć znaczenie również w kontekście relacji franczyzowych – podaje.

„Prawo powinno chronić słabszych uczestników obrotu”

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 9 czerwca 2026 r. jednomyślnie przyjęła dezyderat do premiera w sprawie kompleksowego uregulowania rynku franczyzy. Dokument przygotowała podkomisja kierowana przez posłankę Joannę Frydrych.

Ludność na jeden supermarket lub hipermarket w 2025 roku Foto: PAP

Wcześniej, w 2023 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, który trafił do Sejmu. Przewidywał m.in. definicję umowy franczyzy i wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności. W 2024 r. rząd wycofał jednak projekt z prac parlamentarnych.

– Nie był on idealny z uwagi na skalę potrzeb. Zawierał obowiązek udzielenia informacji o franczyzie, regulował niektóre prawa i obowiązki stron. Nie przewidywał jednak efektywnej ochrony przed praktykami naruszającymi zbiorowe interesy franczyzobiorców na wzór modelu ochrony konsumentów. Niemniej złożono go na tyle późno, że prace nad ustawą nie zostały w ogóle ukończone. Wobec zasady dyskontynuacji prac Sejmu wymagałby on ponownego złożenia w Sejmie obecnej kadencji. Niemniej to jeszcze nie nastąpiło. Niewątpliwie obecnie taki projekt wymagałby opinii Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego – mówi prof. Rafał Adamus z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. – W wielu krajach nie ma regulacji franczyzy, ale to u nas od lat wciąż mamy do czynienia z patologiami na tym rynku. Prawo tymczasem z zasady powinno chronić słabszych uczestników obrotu – dodaje.

Zdaniem eksperta nie ma woli politycznej, by zająć się tym problemem. – Próbowała minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i powołała komisję, ale nic z tego nie wyszło. Napisanie ustawy to nie problem, można to zrobić naprawdę szybko. Tylko trzeba chcieć później ją uchwalić – dodaje prof. Rafał Adamus. – Mamy wiele doświadczeń międzynarodowych, na których można się oprzeć, np. włoskie, litewskie, łotewskie, rumuńskie, brazylijskie, australijskie, żeby wymienić tylko niektóre. Jest prawo modelowe w dziedzinie franczyzy. Powielano rozwiązania z prawa konsumenckiego, co jest bardzo dobrym pomysłem – jak mówiłem, chodzi przecież o ochronę słabszej strony – dodaje.

W Australii są nawet przepisy na okoliczność dyskryminowania jednego franczyzobiorcy względem innego w tym samym systemie.

Mimo opisywanych przez media problemów, w ostatnich latach rozwój sieci partnerskich i franczyzowych nie zwalnia, zwłaszcza w handlu i gastronomii.