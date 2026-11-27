Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) poinformowało w piątek, że do zdarzenia doszło w czwartek, 26 listopada. Statek handlowy nie zastosował się do wielokrotnych ostrzeżeń i próbował przedostać się przez obszar objęty amerykańską blokadą irańskich portów.

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Według komunikatu CENTCOM amerykański samolot wojskowy użył precyzyjnych środków rażenia, które trafiły w rufę jednostki. Chodzi o masowiec M/V Pacific Archer, pływający pod banderą Palau. Uderzenie doprowadziło do unieruchomienia napędu statku. Dowództwo zapewniło, że cywilna załoga nie ucierpiała.

Z informacji przekazanych przez amerykańskie wojsko wynika, że jednostka wypłynęła wcześniej z irańskiego portu Bandar Abbas.

USA podają bilans blokady irańskich portów

CENTCOM przedstawił również dotychczasowe działania w Zatoce Omańskiej. Od momentu rozpoczęcia blokady amerykańskie siły zmusiły 158 statków handlowych do zmiany kursu i zawrócenia. Kolejnych sześć jednostek zostało unieruchomionych, ponieważ ich załogi nie podporządkowały się wydanym poleceniom.

Amerykańska blokada poważnie ograniczyła możliwości Iranu w zakresie eksportu ropy naftowej z Zatoki Perskiej na światowe rynki. Jednocześnie irańska gospodarka zmaga się z narastającą inflacją, wzrostem kosztów życia oraz dalszym osłabieniem krajowej waluty.

Na trudności gospodarcze Iranu zwrócił uwagę również amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). W jednej z ostatnich analiz ośrodek ocenił, że pogarszająca się kondycja gospodarki może skłaniać irańskich urzędników do rozważenia działań mających na celu przełamanie amerykańskiej blokady.