Prokurator Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, potwierdził w piątek, 27 listopada, że rodzice dziewczynki zgłosili się do prowadzących postępowanie śledczych. Jak przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską, z ich udziałem zaplanowano już odpowiednie czynności.

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– Potwierdzam, że zgłosiły się te osoby. Natomiast są to ludzie pokrzywdzeni pokrzywdzone traumatycznym wydarzeniem i, szanując ich prawa jako pokrzywdzonych, więcej w tym zakresie nie mogę powiedzieć – powiedział prokurator, cytowany przez PAP i RMF FM.

Również w rozmowie z „Faktem” Stasielak zaznaczył, że śledczy muszą chronić tożsamość rodziny. Potwierdził jednocześnie, że osoby, które zgłosiły się do prokuratury, będą występowały w charakterze pokrzywdzonych. Nie ujawniono, kiedy dokładnie zostaną przesłuchane ani czy czynności z udziałem samej dziewczynki odbędą się w najbliższym czasie.

Rodzina nie wiedziała, jak wielkie niebezpieczeństwo groziło dziecku

Wirtualna Polska dotarła również do informacji na temat okoliczności, w jakich dziewczynka znalazła się na ulicy Grodzkiej w chwili ataku. Według rozmówcy portalu rodzina przyjechała do Krakowa z trójką dzieci. Mężczyzna, który pojawia się na nagraniu i po oddaniu strzałów przez napastnika podbiega do dziewczynki, jest jej ojcem.

Jak wynika z ustaleń WP, wybiegł on do dziecka, gdy zorientował się, że nie cała rodzina znajduje się w bezpiecznym miejscu. Okazało się, że rodzice nie zdawali sobie sprawy, że w kierunku ich córki padły strzały. Nie wiedzieli również, jak blisko była ona śmierci. Dopiero publikacja nagrania uświadomiła im skalę zagrożenia.

Film, który pojawił się w internecie kilka dni po zamachu, zarejestrował dramatyczne chwile na ulicy Grodzkiej. Widać na nim uciekających przechodniów i dziewczynkę, która zostaje sama na chodniku. Dziecko próbuje schronić się w jednym z lokali, jednak nie udaje mu się otworzyć drzwi.

W tym momencie ulicą przejeżdża samochód napastnika. Z pojazdu pada kilka strzałów w kierunku dziewczynki. Pociski nie trafiają w dziecko, ale uderzają w witrynę sklepową i elewację kamienicy. Chwilę później podbiega do dziewczynki mężczyzna i bierze ją na ręce.

Prokuratura potwierdziła autentyczność nagrania. Wcześniej śledczy apelowali o zgłoszenie się rodziców lub opiekunów dziewczynki, ponieważ chcieli przesłuchać zarówno dziecko, jak i jego przedstawicieli prawnych.

Prokuratura mówi o usiłowaniu zabójstwa

O sprawie mówił wcześniej prokurator krajowy Dariusz Korneluk. W środę, 25 listopada, w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 zwrócił się publicznie do rodziców dziewczynki i zaapelował o kontakt z prokuraturą.

– Szukamy zarówno przedstawicieli prawnych, jak i samej pokrzywdzonej. Chcemy ją przesłuchać, chcemy przesłuchać jej przedstawicieli prawnych. To jest istotne z punktu widzenia wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia – wyjaśniał Korneluk.

Prokurator Stasielak podkreślał z kolei, że strzały oddane w kierunku dziecka były usiłowaniem zabójstwa. Dziewczynka ma w śledztwie status pokrzywdzonej. Wątek ten jest badany pod kątem usiłowania zabójstwa i zamachu terrorystycznego, podobnie jak ataki na pozostałe osoby, do których strzelał sprawca.

Śledczy analizują nagrania i badają motywy zamachowca

Ustalenie tożsamości dziewczynki i dotarcie do jej rodziny to jeden z elementów szeroko zakrojonego postępowania dotyczącego wydarzeń z 7 listopada. Jak informowała TVP3 Kraków, do tej pory przesłuchano około 250 świadków. Śledczy zabezpieczyli również nagrania z monitoringu oraz materiały zarejestrowane przez osoby obecne w centrum miasta.

Prokuratura bada także, czy 24-letni napastnik działał sam, czy ktoś mu pomagał albo inspirował go do popełnienia zbrodni. Korneluk nie wykluczył nawet wątku inspiracji ze strony obcych służb, zaznaczając jednak, że jest to jedna z badanych hipotez, a nie ustalony fakt.

Śledczy sprawdzają ponadto okoliczności uzyskania przez mężczyznę pozwolenia na broń sportową, w tym przebieg badań lekarskich i psychologicznych. Analizowane są również jego telefony, komputery i aktywność w internecie. Na wyniki części ekspertyz, między innymi balistycznych, prokuratura wciąż czeka.

Do zamachu doszło 7 listopada. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu rodzinnym napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego ojca, matki i siostry, z ranami postrzałowymi. Sam sprawca zmarł w szpitalu 9 listopada.