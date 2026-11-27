O odnalezieniu listu poety poinformował nas Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

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Norwid rozpoczyna list z 1868 r. od stwierdzenia: „Bezczelności w sztuce nie ma”. A następnie pisze: „Sztukmistrz nie unika ciał, tylko pewnego ciał rodzaju ani ruchów, tylko pewnego toku ruchów”.

Stanowczo stwierdza: „Zło jest tylko jedno i jedno w sztuce, to jest przymilanie się wiekowi i bez postępowego heroizmu naśladownictwo niewdzięczne na dwie strony: niewdzięczne dla przeszłych i dla następnych!”

Kończy list następującą pointą: „Zło istnieje w sztuce: to jest… bez-artyzm!”.

Norwid zapraszał hrabiego Branickiego, ale przyszedł Antoni Waga

Prof. Karol Samsel, znawca twórczości Norwida i autor ekspertyzy dla BN, zwrócił uwagę, iż tekst jest gatunkowo nietypowy. Właściwie jest komentarzem po rozmowie Norwida z Wagą lub kontynuacją tej rozmowy na piśmie. W jakich okolicznościach mogło dojść do rozmowy? Samsel domniemywa, że Norwid, opacznie rozumiejąc w tym wypadku Wagę, liczył na wsparcie finansowe Branickiego przy pracy nad własnym obrazem Widzenie św. Stanisława Kostki. To, że na takie wsparcie nie mógł liczyć, rozstrzygnęło się dość szybko, mogło jednak przyczynić się do osobistego spotkania Wagi z Norwidem w celu rozwiania przykrego nieporozumienia.

Norwid zapraszał Branickiego, ale przyszedł właśnie Waga i tekst przekazany do Biblioteki Narodowej zdaje się być dokumentem rozmowy odbytej pomiędzy Norwidem i Wagą, która zeszła zapewne na tematy artystyczne.

List Cypriana Norwida do Antoniego Wagi Foto: Mat. Pras./ Biblioteka Narodowa

Antoni Waga (1799–1890), wybitny entomolog i ornitolog, był nauczycielem Norwida w Gimnazjum Praktyczno-Pedagogicznym na Lesznie w Warszawie. W latach 1866–1867 uczestniczył wraz z hrabiami Konstantym i Aleksandrem Branickimi w podróżach naukowych na Półwysep Iberyjski i do Algierii. Norwid poświęcił swojemu dawnemu nauczycielowi wiersz zatytułowany „Waga”. Braniccy, kolekcjonerzy, podróżnicy i miłośnicy nauk przyrodniczych, uczestniczyli w licznych wyprawach naukowych oraz wspierali finansowo ich organizację.

Dotychczas znanych było zaledwie kilka listów Norwida do Antoniego Wagi, pochodzących z lat 1860 i 1867. Nowo pozyskany rękopis nie został odnotowany w najnowszej edycji „Dzieł wszystkich” Norwida (Listy, t. 2–4, oprac. Jadwiga Rudnicka, Lublin-Warszawa 2016–2022).

Zakup niezwykle cennego rękopisu był możliwy dzięki darowi finansowemu Krystyny Piórkowskiej, od lat hojnie wspierającej Narodową Książnicę w gromadzeniu i wzbogacaniu jej zbiorów.

Odkrycie o doniosłym znaczeniu dla badań nad twórczością Norwida

Rękopis został poddany ekspertyzie prof. Karola Samsela, norwidologa, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, autora m.in. książki „Norwid-Conrad. Epika w perspektywie modernizmu" oraz „Inwalida intencji. Studia o Norwidzie”.

Oryginalny zapis listu w całości: k. 1r



Po rozmowie – do Prof-a Wagi



Jeszcze raz, zgorszę Profesora mówiąc – iż bezczelność w Sztuce niema ani jej być może tam gdzie Zła niema: i gdzie wszelaki wstyd jest tylko cieniem plastycznej, a zupełnej ogólności. –



Inaczej, koło? Albo i wytworny glób? miałyżby się wstydzić swoich o-cieniów doskonałymi będąc ze wszech miar… Słońce? musiałoby jako gminna niewiasta jakiego barbarzyńskiego ludu córa, fartuchem zakrywać oblicze swoje, i łani wstydzić się stopy obnażonej którą aksamitnego mchu dotyka.



Tak! zaiste czynią niewiasty Chińskie chcąc w niebiosa ulecić przez umniejszanie stóp ale prędzej zyskają kalectwo niż wniebo-wzięcie!



Sztukmistrz – nie unika ciał, tylko = pewnego = pewnego ciał rodzaju ani ruchów, tylko pewnego toku ruchów



k. 1v



I bezczelny jest jako Cherubin którego szatą bywają cienie skrzydeł braci jego wirujących w niebiosach!..



Modniarka żadna jemu niepodwatuje cnoty ani pare=łokci=wstydu zdoła nadłożyć.



Zło jest tylko jedno i jedno w Sztuce to jest: przy=milanie się wiekowi i bez postępowego=heroizmu naśladownictwo niewdzięczne na dwie strony: niewdzięczne dla przeszłych i dla następnych!..



- Jedno, tylko /:mówię:/ Zło, istnieje w Sztuce: to jest… bez-artyzm! – (: bez-idealność:)



1868.



Cypryan Norwid

Badacz potwierdził wiarygodność tekstu, wysoko ocenił jego wartość naukową, a odnalezienie nieznanego listu poety uznał za odkrycie doniosłej wagi. Szczególną uwagę Samsela zwróciły charakterystyczne dla Norwida neologizmy, sposób zapisu oraz rozważania dotyczące istoty sztuki, powinności artysty i heroizmu. Odkryty tekst stanowi tym samym cenne źródło wiedzy o poglądach estetycznych poety i jego refleksji nad rolą twórcy.

Historia listu Cypriana Kamila Norwida do Antoniego Wagi

W październiku 2026 r. Przemysław Jerzy Lasek, kolekcjoner i filatelista, złożył Bibliotece Narodowej ofertę zakupu listu przypisywanego Cyprianowi Norwidowi. Autorstwo rękopisu zostało potwierdzone przez Annę Romaniuk, kierowniczkę Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej, na podstawie bogatego materiału porównawczego ze zbiorów Narodowej Książnicy oraz innych instytucji przechowujących autografy poety.

Oględzin obiektu dokonała również Justyna Król-Próba, kierowniczka Instytutu Konserwacji Materiałów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej. Stan zachowania rękopisu określiła jako dobry, wskazując jedynie na drobne uszkodzenia związane z wiekiem obiektu oraz sposobem złożenia listu.

Nieznany list Cypriana Kamila Norwida kupiony dla Biblioteki Narodowej Foto: Mat. Pras./Biblioteka Narodowa

Jak poinformował nas dyrektor Tomasz Makowski, pozyskany dzięki hojności Krystyny Piórkowskiej list stanowi niezwykle cenne uzupełnienie zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej związanych z życiem i twórczością Cypriana Kamila Norwida.

Kolekcję cyfrową jego utworów można znaleźć w bibliotece cyfrowej polona.pl oraz wybrane oglądać na wystawie stałej w Pałacu Rzeczypospolitej.