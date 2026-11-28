Gdyby spróbować opisać, krótko, bo w formie felietonowej, z czym kojarzy się obecnie patriarcha Cyryl, to wyłącznie z absolutnie nowatorską (nawet na tle teologii rosyjskiego prawosławia, które często było kojarzone z państwem) koncepcją „świętej wojny” (nie, nie wojny sprawiedliwej, ale właśnie świętej), którą „święta Ruś” prowadzi z „satanicznym Zachodem”. W jej trakcie „prawosławni szahidzi” (sam Cyryl tego określenia nie używa, ale trudno go nie zastosować), czyli rosyjska soldateska, jeśli tylko zginą podczas działań wojennych (powody nie mają znaczenia) dostępują od razu zbawienia i to nawet jeśli wcześniej kradli, gwałcili i mordowali cywilów.