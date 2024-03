Patriarcha Cyryl I twierdzi, że „specjalna operacja wojskowa” to „święta wojna”

– Rosyjski Kościół Prawosławny został całkowicie podporządkowany państwu i obecnemu reżimowi. Władze państwowe przyjmują kontrolę nad wszystkimi obszarami życia publicznego, nad wszystkimi instytucjami. Dzisiaj już możemy mówić o eklektycznym totalitaryzmie budowanym przez Władimira Putina i jego „policję polityczną” – mówi „Rzeczpospolitej” Lew Gudkow, przebywający w Moskwie szef niezależnego ośrodka Centrum Lewady (uznanego przez władze za „zagranicznego agenta”).

– Mniej więcej od ośmiu lat zaufanie do Kościoła prawosławnego maleje, bo coraz bardziej przekształca się on w propagandowy duchowo-moralny departament władz. Duchownych, którzy ostrożnie próbują namawiać do pokoju i współczucia, wyrzucają z Kościoła. Patriarcha Cyryl I stwierdził niegdyś, że objęcie władzy w kraju przez Putina było „cudem Bożym” – dodaje. Znany socjolog wskazuje, że rosyjskie prawosławie i tak mierzy się z poważnym kryzysem wiary. – Teraz trwa Wielki Post i z naszych badań wynika, że w jakikolwiek sposób przestrzega go jedynie 7 proc. prawosławnych Rosjan. Zaledwie około 10 proc. zamierza udać się do świątyni w Wielkanoc – mówi Gudkow.

Papież Franciszek kiedyś nazwał go „ministrantem Putina” i patriarcha rosyjski swoimi działaniami to potwierdza. Ks. protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz o Cyrylu I

„Nie mamy żadnych relacji z Cyrylem”

Polscy prawosławni odcinają się od kontrowersyjnych dokumentów przyjmowanych przez patriarchę Cyryla I. -To dokument kompromitujący Rosyjski Kościół Prawosławny. Nazywanie agresji, wojny i zabijania czymś świętym jest niedopuszczalne dla każdego chrześcijanina, niezależnie od wyznania. Patriarcha Cyryl już dwa lata temu pokazał swoje niechrześcijańskie oblicze, gdy zamiast wspierać swoich wiernych na Ukrainie, pobłogosławił rosyjskie wojsko na to, by zabijano Ukraińców. Papież Franciszek kiedyś nazwał go „ministrantem Putina” i patriarcha rosyjski swoimi działaniami to potwierdza – mówi „Rzeczpospolitej” ks. protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.