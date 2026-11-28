Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 27 na 28 listopada:

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Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię rosyjską rafinerię w Nowoszachtyńsku

Ukraińskie wojsko przeprowadzizło atak dronowy na obwód rostowski w Rosji w nocy z 27 na 28 listopada. Jak donosi The Kyiv Independent, trafiony został m.in. obszar rafinerii w Nowoszachtyńsku. Według lokalnych mieszkańców duże grupy dronów miały nadlecieć nad miasto krótko przed eksplozją widoczną w pobliżu rafinerii. Gubernator obwodu rostowskiego twierdzi, że Rosja zestrzeliła nad miastem ponad 50 dronów.

Według kanału monitorującego Astra działającego w serwisie Telegram, na obszarze rafinerii miało prawdopodobnie dojść do zapłonu zbiorników z paliwem. Ukraińskie wojsko, jak podkreśla The Kyiv Independent, nie skomentowało jeszcze doniesień o ataku.

Wybory samorządowe na Tajwanie, chińskie lotnictwo krąży wokół wyspy

O godz. 8.00 czasu lokalnego (w Polsce – o godz. 1.00 w nocy) rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych w Tajwanie. Potrwa do godz. 16.00 czasu lokalnego (tj. w Polsce do godz. 11.00). Wyborcy obsadzą w sumie 11 tys. miejsc w strukturach samorządowych. Kampania koncentruje się na kwestiach lokalnych, takich jak transport i ochrona środowiska.

Jak donosi Reuters, wyborom towarzyszy wzmożona aktywność chińskiego lotnictwa oraz seria krytycznych komentarzy w chińskich mediach państwowych, uderzających w Pumę Shena, kandydata na burmistrza Tajpej, oraz jego partię. Zdaniem Shena, poszukiwanego przez chińskie służby i oskarżonego o „separatyzm”, bez względu na to kto wygra, wynik wyborów będzie zwycięstwem demokracji w obliczu presji ze strony Chin.

Strefa buforowa na granicy z Białorusią przedłużona o 90 dni

Strefa buforowa na polsko-białoruskiej granicy została przedłużona o kolejne 90 dni. Z rozporządzenie w tej sprawie uzasadnia, że przedłużenie zakazu „wynika z faktu wciąż realnych zagrożeń na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej, związanych z presją migracyjną”. Podkreślono, że chodzi o zjawisko utrzymujące się na granicy od połowy 2021 roku i dotyczące cudzoziemców z tzw. państw wysokiego ryzyka migracyjnego, nielegalnie próbujących przekroczyć granicę.

482 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowano w 2026 roku w okresie do 8 listopada.

„Nielegalni migranci przerzucani byli z Białorusi do RP w sposób zorganizowany. Działaniom tym, akceptowanym i wspieranym przez służby białoruskie, często towarzyszyła agresja ze strony cudzoziemców” – czytamy. Mowa m.in. o 482 próbach nielegalnego przekroczenia granicy w okresie od 1 stycznia do 8 listopada 2026 roku.

Strefa nadal obejmować będzie pas 200 metrów od granicy na większości odcinka (tj. 59,24 km). Częściowo jest ona jednak szersza: wynosi ok 2 km na terenie rezerwatów przyrody (15,26 km granicy) oraz ok. 4 km na odcinku podmokłym (3,79 km). Co do zasady nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.

S&P: Francja utrzymuje rating A+ mimo obniżenia perspektywy

Agencja S&P zmieniła w piątek perspektywę rankingu kredytowego Francji ze stabilnej na negatywną, za powód wskazując rosnącą presję budżetową. Redukcja deficytu ma być utrudniona ze względu na słaby wzrost gospodarczy kraju oraz wyższe koszty obsługi zadłużenia. Niemniej, rating kredytowy Francji został utrzymany na poziomie A+.

Czytaj więcej Dane gospodarcze S&P obniża perspektywę ratingu. Zła wiadomość dla Polski Agencja ratingowa S&P obniżyła w piątek perspektywę ratingu Polski ze stabilnej do negatywnej, utrzymując zaś sam rating kredytowy w walucie obcej...

„Utrzymująca się polaryzacja polityczna – także w okresie po wyborach prezydenckich w 2027 roku – może nadal ograniczać wdrażanie działań na rzecz redukcji deficytu oraz reform sprzyjających wzrostowi gospodarczemu” – stwierdziła agencja S&P w komunikacie.

Sikorski: ambasadorzy „porzucili swoje placówki”. Soloch: zwróciłem się formalnie

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził, że dwaj ambasadorzy spośród trzech, którzy zrezygnowali z funkcji po wybuchu kryzysu w TK, „porzucili swoje placówki”. – Spośród trojga ambasadorów, którzy ogłosili rezygnację ze swoich stanowisk po wybuchu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, tylko Krzysztof Szczerski prawidłowo ją złożył – stwierdził w czwartek Sikorski.

Szefowi MSZ odpowiedział Paweł Soloch, były ambasador RP w Rumunii, który zrezygnował z funkcji po wydarzeniach mających związek z przejęciem Trybunału Konstytucyjnego.

„Panie Ministrze (...), przypominam: nie porzuciłem placówki. Podobnie jak ambasador RP w Pekinie Jakub Kumoch zwróciłem się do Pana z formalną mailową prośbą o odwołanie i MSZ w Pana imieniu, formalnie, mailem wyraziło zgodę” – napisał Soloch na swoim koncie w serwisie X.

Samoloty zahaczyły skrzydłami na lotnisku w Waszyngtonie

Dwa Boeingi 737 linii American Airlines zetknęły się skrzydłami podczas kołowania na waszyngtońskim lotnisku im. Ronalda Reagana. Maszyny leciały do Dallas i Chicago. Do zdarzenia doszło w piątek o godz. 17.10 czasu lokalnego (w Polsce – o godz. 23.10). Gdy samolot o numerze lotu 638 do Dallas przygotowywał się do startu, jego pilot zgłosił „kontakt skrzydła” z samolotem tej samej linii, lecącym do Chicago (lot 2151).

Wieża kontroli lotów nakazała innemu samolotowi, akurat podchodzącemu do lądowania, przerwanie manewru, a pozostałe maszyny otrzymały ostrzeżenie o możliwych opóźnieniach. Federalna Administracja Lotnictwa donosi, że nie odnotowano żadnych poszkodowanych w incydencie.