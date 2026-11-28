O wynikach badań poinformował zespół naukowców Noah's Ark Scans, który od lat zajmuje się poszukiwaniami dowodów na istnienie Arki Noego. Jak twierdzą eksperci, najnowsze analizy dostarczają „przekonującej nowej linii dowodowej”. Zastrzegają jednak, że na ostateczne potwierdzenie, czym jest tajemnicza formacja, trzeba jeszcze poczekać.

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Drewno sprzed 4300 lat ze śladami obróbki

Próbki zwęglonego drewna zostały wydobyte z wnętrza znajdującej się we wschodniej Turcji formacji Durupınar o długości 157 metrów i charakterystycznym kształcie przypominającym kadłub statku. Datowanie metodą radiowęglową z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej wykazało, że drewno pochodzi z okresu pokrywającego się z szacunkami biblistów opartymi na genealogiach z Księgi Rodzaju dotyczącymi dat potopu, wskazującymi na lata 2348 p.n.e. oraz 2304 p.n.e.

W przypadku pierwszej próbki najbardziej prawdopodobny przedział wiekowy przypada na okres między 2410 a 2269 r. p.n.e. (ponad 60 proc. prawdopodobieństwa). Druga próbka datowana jest na lata 2349–2193 p.n.e. (82 proc. prawdopodobieństwa).

Jak podkreśla prof. Cenker Atila, archeolog z tureckiego Uniwersytetu Sivas Cumhuriyet, fragmenty noszą wyraźne ślady celowego kształtowania przez człowieka. Kolejne próbki trafiły już do laboratoriów w Turcji i Szwajcarii. Badacze sprawdzają m.in. gatunek drzew oraz obecność smoły lub substancji organicznych na powierzchni drewna. Równolegle analizowanych jest około 400 próbek gleby i skał pobranych z tego obszaru.

Georadar wykrył podziemne tunele i trzy poziomy

Odkrycie zwęglonego drewna poprzedziły zaawansowane badania radarowe prowadzone przez dr. Khosrowa Bakhtara, amerykańskiego eksperta związanego wcześniej z projektami obronnymi. Wykorzystując system radarowy o dużej mocy, zespół zidentyfikował pod powierzchnią ziemi regularne granice i przestrzenie wypełnione osadami – pięć wyraźnych struktur tworzących potencjalny system tuneli o długości około 46 metrów i średniej wysokości ponad 4,2 metra, a także grubą warstwę podziemną podzieloną na trzy oddzielne poziomy, co badacze zestawiają z biblijnym opisem trzyczęściowej konstrukcji Arki Noego.

Kierujący projektem Andrew Jones z zespołu Noah's Ark Scan, który bada ten teren od blisko 30 lat, zwraca uwagę, że ani odwierty, ani skany nie wykazały obecności litej skały wapiennej. W jego ocenie podważa to teorie geologiczne tłumaczące kształt formacji działaniem lodowców czy spływami błotnymi.

Przekonujące poszlaki, a nie ostateczne dowody

Mimo optymizmu członków ekspedycji badacze są ostrożni w formułowaniu ostatecznych wniosków. W środowisku naukowym nie ma potwierdzenia wystąpienia globalnego potopu 4300 lat temu, a samo datowanie drewna określa wiek drzewa, a nie moment jego ścięcia czy wykorzystania w konstrukcji.

Również obrazy uzyskane za pomocą georadaru nie są fotografiami wnętrz, lecz zapisem odbicia sygnałów od różnych warstw i materiałów pod ziemią. Z tego powodu zespół traktuje dotychczasowe wyniki jako wskazówkę do wytypowania miejsc pod kolejne odwierty, które pozwolą dokładniej ustalić pochodzenie podziemnych struktur.