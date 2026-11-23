Informacja o dostrzeżeniu zwierzęcia wpłynęła do służb w niedzielę wieczorem. Podejrzewano, że poszukiwana jest lwica, którą mieli dostrzec świadkowie i którą zarejestrowano na kamerach. Biuro gubernatora Stambułu poinformowało, że zlokalizowano obszar, na którym widziano zwierzę i podjęto działania, mające na celu schwytanie lwicy żywej.

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Wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa. Zamknięto niektóre drogi, a okolicznym mieszkańcom radzono, by zostali w domach. Poszukiwania prowadzono z wykorzystaniem kamer termowizyjnych.

Urzędnicy: lwa prawdopodobnie tam nie było

W poniedziałkowy wieczór, po 24 godzinach poszukiwań lwicy, tureccy urzędnicy przekazali, że zwierzę najprawdopodobniej nie istnieje.

W komunikacie przekazano, że przeanalizowano nowe zdjęcie i wynika z nich, że zarejestrowane ​​zwierzę „nie jest lwem ani żadnym innym gatunkiem dużego kota”.

„Teren został przeskanowany z powietrza dronem wyposażonym w kamery termowizyjne oraz z ziemi przez nasze zespoły” – czytamy w oświadczeniu. „Przeprowadzono również nęcenie i użyto fotopułapek z czujnikami ruchu” - napisano.

„Badania terenowe nie dostarczyły żadnych konkretnych dowodów na obecność lwa w tym rejonie” - podkreślono.