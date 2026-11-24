Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego badało przez kilka dni czy możliwe jest wydanie jednolitego stanowiska dla sądów administracyjnych, określającego, jak podejść do skutków awarii ePUAP dla biegu terminów procesowych oraz oceny przesłanek przywrócenia terminu. Przez ponad tydzień strony i pełnomocnicy nie mogli odebrać pism z sądu. Często były to zawiadomienia o terminie rozprawy i wezwania do uzupełnienia braków, w tym siedmiodniowe np. na złożenie pełnomocnictwa czy wpłatę wpisu. Pism nie można było odczytać, a terminy biegły. Problem był nie tylko z odbiorem korespondencji z sądu, ale też wniesieniem pism za pośrednictwem ePUAP. Skutkiem tego może być odrzucanie skarg i zażaleń z powodu przekroczenia terminu.

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NSA: Nie ma podstaw w prawie do automatycznego przywrócenia terminów

„Wypracowanie jednolitego stanowiska sądów administracyjnych w zakresie skutków awarii systemu ePUAP dla biegu terminów procesowych oraz oceny przesłanek przywrócenia terminu nie wydaje się możliwe w takim zakresie, w jakim stanowisko to miałoby z góry określać sposób oceny tych kwestii w indywidualnych sprawach” – pisze Biuro Orzecznictwa NSA.

Biuro informuje, że nie znajduje podstawy prawnej dla przyjęcia szczególnego trybu postępowania na wypadek czasowej niedostępności systemu teleinformatycznego. W przepisach brak też mechanizmu automatycznego zawieszenia lub przedłużenia terminów procesowych z powodu awarii tego systemu.

„Wobec tego, w przypadku niedokonania przez stronę czynności procesowej w terminie z powodu niedostępności systemu ePUAP, zastosowanie może znaleźć instytucja przywrócenia terminu, uregulowana w art. 86 i nast. prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ocena spełnienia przesłanek przywrócenia terminu należy jednak do właściwego sądu i jest dokonywana indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy” – napisano w komunikacie.

Wskazano w nim też, że prezes NSA nie posiada uprawnień do ingerowania w orzeczniczą pracę sędziego rozpatrującego konkretną sprawę, w tym także w to, jak składy orzekające ocenią wpływ awarii systemu ePUAP na możliwość dokonania czynności procesowych w terminie czy sposób rozpoznawania wniosków o przywrócenie terminu.

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Wobec tego, że NSA nie znalazł podstaw do uznania awarii ePUAP za uzasadnionej i automatycznej przyczyny przywrócenia terminu, strony i pełnomocnicy muszą nie tylko składać wnioski o jego przywrócenie, ale też każdorazowo wykazywać, że przez awarię nie mogli wnieść pisma czy go odebrać.

Sędzia NSA Sylwester Marciniak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wskazywał, że z uwagi na szybki rozwój cyfryzacji i związane z tym niebezpieczeństwa, czy to awarie techniczne, czy cyberataki, ustawodawca powinien przyjąć przepisy, uwzględniające ich wpływ na zakłócenie prac sądów, a w konsekwencji na bieg terminów procesowych.

Przerwa w dostępie do ePUAP była skutkiem wykrycia 10 listopada ataku na platformę. Ministerstwo Cyfryzacji ograniczyło do niej dostęp. Sądy powrót do pełnej funkcjonalności systemu odnotowały dopiero 20 listopada.