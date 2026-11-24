W Polsat News płk Krzysztof Przepiórka, były żołnierz jednostki GROM, oraz komandor Maksymilian Dura, redaktor Defense24 i RMF24, dyskutowali o piątkowym rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę, podczas którego trzy obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Ich szczątki odnaleziono w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Wszystkie trzy obiekty okazały się rosyjskimi pociskami manewrującymi Ch-101.

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Rosyjskie rakiety w Polsce. Eksperci ostrzegają

Zdaniem płk. Krzysztofa Przepiórki doszło do celowego ataku na terytorium państwa członkowskiego NATO, co powinno być sygnałem ostrzegawczym dla całego Sojuszu.

W jego ocenie wizyta sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego w Polsce świadczy o tym, że Sojusz przygotowuje odpowiedź na działania Rosji. Pułkownik wyraził przekonanie, że rozważane jest uruchomienie art. 4 traktatu północnoatlantyckiego i opracowywane są scenariusze reakcji na kolejne rosyjskie prowokacje.

– Z drugiej strony my, Europa jako całość, musimy się skonsolidować, bo niestety nasz największy sojusznik nazywa największego agresora, mordercę swoim przyjacielem, więc uważam, że na Stany Zjednoczone nie ma co liczyć – ocenił, nawiązując do niedawnych wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Władimira Putina.

Przepiórka oczekuje reakcji prezydenta Karola Nawrockiego, który utrzymuje dobre relacje z amerykańskim przywódcą. – Dlaczego ten drań, twój przyjaciel, atakuje kraj twojego drugiego przyjaciela? Albo jesteśmy sojusznikami, albo nie – mówił.

Pułkownik wyraził również przekonanie, że Trump do końca roku nie wyrazi zgody na utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Decyzja miała zapaść w grudniu, choć część ekspertów spodziewa się jej w styczniu.

Czy Polska skutecznie chroni swoje granice?

Komandor Maksymilian Dura odniósł się do wypowiedzi premiera Donalda Tuska po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej oraz wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej. Ocenił, że „ani jednemu, ani drugiemu nie udało się nic załatwić”.

– Prezydent jest strażnikiem nienaruszalności polskiego terytorium, Wojsko Polskie ma zapewnić nienaruszalność granic. Czy prezydent wykonuje swoje obowiązki, czy wojsko wykonuje swoje obowiązki? Powiem krótko – nie – stwierdził Dura. Jego zdaniem ani premier, ani wiceminister nie przedstawili rozwiązań, które pozwoliłyby skutecznie chronić polskie terytorium.

Komandor przypomniał, że po zmianie przepisów polscy piloci F-16 mogą zestrzeliwać pociski i drony zidentyfikowane za pomocą radarów, bez konieczności ich wzrokowego rozpoznania. Takich uprawnień nie mają jednak m.in. szwedzcy piloci uczestniczący w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej.

Jak przekazał Zalewski, kwestia ta nie była omawiana podczas poniedziałkowych rozmów, ale pozostaje „przedmiotem rozważań”.

Dura zwrócił szczególną uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości położonych najbliżej granicy z Ukrainą. – Niech siły zbrojne znajdą sposób na bronienie ich przed rosyjskimi rakietami. Jeżeli znajdą taki sposób bez strzelania na Ukrainę, to proszę bardzo, jestem za. Natomiast problem polega na tym, że takiego sposobu na razie nie znaleziono – podkreślił. – Powiedzmy, że miejscowości do 30 kilometrów od granicy nie będą bronione przez siły zbrojne. I tam ludzie muszą sobie radzić sami. [...] Bo na razie nie są bronieni – dodał.

Zdaniem komandora konieczne jest ujednolicenie zasad użycia broni przez pilotów państw NATO, którzy uczestniczą w ochronie polskiego nieba.

Przepiórka zaapelował natomiast do polityków o stworzenie odpowiednich podstaw prawnych do użycia broni oraz zapewnienie żołnierzom niezbędnego wyposażenia i wyszkolenia. Wezwał też wszystkie ośrodki władzy do współpracy w obliczu rosnącego zagrożenia.

– Jeszcze raz apeluję do tych, którzy mają gęby pełne frazesów o patriotyzmie, żeby się wzięli za jakąś robotę – powiedział.

Zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą

Zdaniem komandora Dury zestrzeliwanie rosyjskich pocisków zmierzających w kierunku Polski jeszcze nad terytorium Ukrainy wymagałoby uprzedzenia Moskwy i uzyskania zgody NATO.

– Przestańcie do nas strzelać, bo będziemy się bronili nad Ukrainą. Takiego sygnału nigdy nie było – stwierdził. Przypomniał, że obawy przed reakcją Rosji towarzyszyły również decyzjom o przekazaniu Ukrainie czołgów i myśliwców F-16. – Jeżeli Rosja nas atakuje, my musimy się bronić – podkreślił.

Za zestrzeliwaniem rosyjskich pocisków nad Ukrainą opowiedział się również Przepiórka, który zaapelował o jedność polskiej klasy politycznej i państw NATO. Przywołał przykład Turcji, która zestrzeliła rosyjski samolot wojskowy po naruszeniu swojej przestrzeni powietrznej. – My, jako żołnierze, jesteśmy zgodni. Mamy niszczyć cele przed naszą granicą, a politycy mają nam stworzyć do tego warunki – podsumował.