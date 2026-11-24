Sejm
Jak mógłby wyglądać parlament, gdyby tylko dwa bloki wystartowały w wyborach?
W opublikowanym we wtorek sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „SE” respondentom zadano pytanie, na kogo zagłosowaliby w wyborach, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę, a na liście były dwa bloki: sojusz partii wchodzących w obecną koalicję (KO, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum) oraz sojusz partii prawicowych (PiS Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Rozwój Plus).
W sondażu 54 proc. respondentów wskazało na partie rządzące, głos na opozycyjny blok prawicowy zadeklarowało 46 proc. badanych.
Partie prawicowe pracują nad tzw. paktem senackim. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził też nadzieję na wspólną listę do Sejmu. W programie „Rzecz o polityce” lider Konfederacji Krzysztof Bosak odrzucił jednak taki plan.
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Temat jednej listy pojawia się też w środowiskach rządowych. „W dzisiejszym sondażu (Pollster dla Super Expressu) Koalicja 15 X wygrywa ze wspólną listą Kaczyńskiego, Brauna, Bosaka i Morawieckiego 54 do 46. Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli” – napisał na X premier Donald Tusk.
Sondaż przeprowadzono 18 i 19 listopada na próbie 1018 dorosłych Polaków.
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