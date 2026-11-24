W opublikowanym we wtorek sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „SE” respondentom zadano pytanie, na kogo zagłosowaliby w wyborach, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę, a na liście były dwa bloki: sojusz partii wchodzących w obecną koalicję (KO, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum) oraz sojusz partii prawicowych (PiS Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Rozwój Plus).

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W sondażu 54 proc. respondentów wskazało na partie rządzące, głos na opozycyjny blok prawicowy zadeklarowało 46 proc. badanych.

Będą dwa bloki w 2027 r.?

Partie prawicowe pracują nad tzw. paktem senackim. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził też nadzieję na wspólną listę do Sejmu. W programie „Rzecz o polityce” lider Konfederacji Krzysztof Bosak odrzucił jednak taki plan.

Temat jednej listy pojawia się też w środowiskach rządowych. „W dzisiejszym sondażu (Pollster dla Super Expressu) Koalicja 15 X wygrywa ze wspólną listą Kaczyńskiego, Brauna, Bosaka i Morawieckiego 54 do 46. Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli” – napisał na X premier Donald Tusk.

Sondaż przeprowadzono 18 i 19 listopada na próbie 1018 dorosłych Polaków.