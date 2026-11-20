- Trzeba też powiedzieć, że polityka bezpieczeństwa nie jest niczym łatwym, bo w zasadzie im więcej zagrożeń się wymyśli, tym większe są koszty ochrony przed nimi - mówił rozmówca Jacka Nizinkiewicza.

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- Naszym problemem jest, że sąsiadujemy z państwem, które działa agresywnie, działa przemocą, czyli z Rosją - dodał.

- Jeśli chodzi o kreatywność w wymyślaniu nowych zagrożeń zawsze da się coś nowego wymyśleć. Jeśli zbudujemy ochronę przed rakietami, to pojawią się drony. Zbudujemy przed rakietami manewrującymi, to pojawią się rakiety balistyczne - wyliczał.

- Polski sektor bezpieczeństwa był modernizowany wyspowo w III RP. Mamy wyspy nowoczesności, jak np. Dowództwo Komponentów Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ale mamy też wyspy zacofania i niedoinwestowania, w których trzeba dużych nakładów, większych kadr - mówił.

Zwrócił uwagę, że jeżeli ktoś będzie chciał państwu zaszkodzić, to jakiś sposób wymyśli. - Nie obsadzimy całej granicy, musielibyśmy się przestawić w tryb gospodarki wojennej - mówił.

Bosak stwierdził, że polscy politycy przez lata czuli się zbyt bezpiecznie, m.in. przez obecność w NATO. - Do momentu kryzysu na granicy z Białorusią praktycznie wszystkie partie żyły przekonaniem, że nie jest to problem piewszoplanowy - mówił.

Bosak o SAFE: środki są wydawane trochę bez planu

Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie należy się cieszyć wyłącznie dlatego, że wydajemy duże kwoty na bezpieczeństwo i obronność.

- Myślę, że one są wydawane trochę bez planu, trochę bez głowy, chaotycznie i na łapu-capu. Szczególnie, gdy uruchamiają się programy unijne, jak SAFE, z krótkimi terminami, to uruchamia się wyścig po te pieniądze - mówił.

Wskazał, że wiele służb i ośrodków jest niedoinwestowanych. - Jak się pojawia okno szansy, jak program wydatkowy lub minister, który chce wydawać pieniądze, to wszyscy mają duże ciśnienie, by na tym skorzystać i podciągnąć swoje zdolności - mówił.

- Kończy się to tak, że mamy śmigłowce kupione, ale nie ma hangarów, które te śmigłowce kupione. Albo mamy kupione samoloty, ale bez rakiet - mówił.

- Słyszałem od osób z sektora zbrojeniowego, że w ramach SAFE jest takie ciśnienie na szybkie zamykanie tych projektów, że są one 30-50 proc. powyżej kosztów robione - mówił.

Wkrótce więcej informacji.