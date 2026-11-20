„W piątek o godzinie 11.00 Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów” – poinformował 17 listopada rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. Uroczystość zaplanowano na 20 listopada 2026 r. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ma ona objąć powołanie ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów oraz zmianę na stanowisku ministra funduszy i polityki regionalnej, na którym Agnieszka Bartol ma zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.