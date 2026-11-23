Choć narzekanie na hipokryzję polityków jest rzeczą najbardziej banalną na świecie, trudno mi się powstrzymać od komentarza do festiwalu hipokryzji, który wybuchł po publikacji tekstu Andrzeja Andrysiaka i Radosława Ditricha w „Rzeczpospolitej” o tym, jak wygląda w praktyce odpolitycznianie spółek Skarbu Państwa. Nasi dziennikarze dopatrzyli się w zarządach lub radach nadzorczych 219 osób, które są albo członkami partii należących do obecnej koalicji, albo startowały z ich rekomendacji w którychś z ostatnich wyborów (do samorządu, Sejmu, Senatu czy Parlamentu Europejskiego).