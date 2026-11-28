Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań opublikowano w „Neurology”, oficjalnym czasopiśmie Amerykańskiej Akademii Neurologii wydawanym od 1951 r. Periodyk poświęcony badaniom klinicznym w dziedzinie neurologii jest skierowany do lekarzy zajmujących się chorobami i schorzeniami układu nerwowego. „Celem czasopisma jest rozwój tej dziedziny poprzez prezentację nowych badań klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy, która wpłynie na sposób praktykowania neurologii” – czytamy na stronie internetowej „Neurology”.

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Naukowcy przebadali niemal 800 osób w średnim wieku

W badaniu wzięły udział 793 osoby, których średnia wieku wynosiła 39 lat. U żadnej z nich naukowcy nie stwierdzili demencji. U wszystkich uczestników na początku badania zmierzyli poziom witaminy D we krwi. Jednocześnie jako wysoki jej poziom zdefiniowali wskaźnik powyżej 30 nanogramów na mililitr (ng/ml), a jako niski – wskaźnik poniżej tej wartości.

Następnie – średnio 16 lat później – wykonali u tych osób skany mózgu w celu oszacowania poziomu białka tau i beta-amyloidu, które są biomarkerami choroby Alzheimera. Jak przypomina serwis Independent, te pierwsze występują wewnątrz komórek nerwowych i odgrywają kluczową rolę w stabilizacji transportu cząsteczek wewnątrz neuronów oraz w utrzymaniu struktury komórek mózgowych. Stwierdzono jednak, że u pacjentów z demencją białka te odłączają się od neuronów i zbijają w toksyczne sploty, co ostatecznie prowadzi do obumierania komórek nerwowych i utraty pamięci.

Wyższy poziom witaminy D w średnim wieku może chronić mózg przed białkiem powiązanym z chorobą Alzheimera

Łącznie 34 proc. uczestników badania, czyli ok. jedna trzecia, miało niski poziom witaminy D. Z kolei 5 proc. osób przyjmowało jej suplementy. W badaniu wzięto pod uwagę inne czynniki, które mogą wpływać na poziom białka tau, takie jak wiek, płeć i objawy depresji. Pewnym ograniczeniem badania, jak zauważono w komunikacie Amerykańskiej Akademii Neurologii, jest fakt, że badanie krwi wykonano uczestnikom tylko raz.

Po analizie wyników badania naukowcy zauważyli, że wyższy poziom witaminy D w średnim wieku wiązał się z niższym poziomem białka tau wiele lat później. Nie stwierdzili natomiast związku między jej poziomem a ilością białka beta-amyloidu w mózgu.

„Witamina D w średnim wieku może być ważnym czynnikiem chroniącym zdrowie mózgu w przyszłości”

Autorzy badań zwrócili uwagę na znaczenie uzyskanych wyników. - Te wyniki są obiecujące, ponieważ sugerują związek między wyższym poziomem witaminy D we wczesnym wieku średnim a niższym obciążeniem białkiem tau średnio 16 lat później – powiedział jeden z autorów badania, Martin David Mulligan z Uniwersytetu w Galway w Irlandii, cytowany w komunikacie Amerykańskiej Akademii Neurologii. – Wiek średni to okres, w którym modyfikacja czynników ryzyka może mieć większy wpływ – dodał.

Podobne zdanie wyraziła inna autorka badania, Emer McGrath z Uniwersytetu w Galway. - Witamina D w średnim wieku może być ważnym czynnikiem chroniącym zdrowie mózgu w przyszłości – powiedziała McGrath cytowana przez serwis Independent.

Jak podkreślają jego autorzy, badanie nie dowodzi jednak, że poziom witaminy D obniża poziom białka tau i ryzyko demencji, a wykazuje jedynie związek. - Wyniki te sugerują, że wyższy poziom witaminy D w średnim wieku może chronić przed rozwojem złogów białka tau w mózgu, a niski poziom witaminy D może potencjalnie stanowić czynnik ryzyka, który można by modyfikować i leczyć, aby zmniejszyć ryzyko demencji – wyjaśnił Mulligan. – Oczywiście wyniki te wymagają dalszych badań – dodał.