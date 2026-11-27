Rosyjska flotylla transportująca pojazdy wojskowe do Libii zawróciła – poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na źródła w służbach i wywiadach. Stało się to tuż po tym, jak ukraińskie drony morskie zatopiły 22 listopada rosyjską korwetę Merkury w porcie w Bengazi na wschodzie Libii, około 2 tys. km od linii frontu w Ukrainie.

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Według przedstawiciela europejskiej armii rosyjski konwój, któremu towarzyszy fregata marynarki wojennej, zawrócił w rejonie Cieśniny Sycylijskiej. Flotylla wyruszyła z Królewca 5 listopada. Jej ostatnie odnotowane położenie, z 25 listopada, znajdowało się w pobliżu wybrzeży Algierii.

Jak ocenia agencja, zmiana trasy konwoju może świadczyć o obawach Rosji o bezpieczeństwo jej okrętów na Morzu Śródziemnym. Decyzja o zawróceniu flotylli miała zapaść w dniu ataku na korwetę. Informacje o zmianie kursu potwierdzili również rozmówcy Reutersa z Ukrainy i Bliskiego Wschodu, związani ze służbami bezpieczeństwa oraz wywiadem.

Rosyjskie dostawy wojskowe dla Afryki zagrożone

Wschodnia część Libii znajduje się pod kontrolą generała Chalify Haftara, który utrzymuje bliskie kontakty z Moskwą. Kraj od lat pozostaje podzielony między rywalizujące ośrodki władzy. Kryzys polityczny pogłębił się po obaleniu i śmierci Muammara Kadafiego w 2011 roku, a od 2014 roku wschód i zachód Libii pozostają pod kontrolą odrębnych sił.

Bengazi, drugie co do wielkości miasto kraju, jest największym ośrodkiem na obszarze kontrolowanym przez wojska Haftara. Z kolei w Trypolisie, na zachodzie Libii, urzęduje rząd uznawany przez społeczność międzynarodową.

Zatopiona korweta Merkury eskortowała statek handlowy przewożący do Libii pojazdy wojskowe. Podobny ładunek miała transportować flotylla, która następnie zawróciła.

Według rozmówców agencji Reutera sprzęt był przeznaczony przede wszystkim dla rosyjskiego Korpusu Afrykańskiego działającego w Afryce Zachodniej. Jest to formacja podporządkowana rosyjskiemu ministerstwu obrony, która zastąpiła w regionie najemniczą Grupę Wagnera.