Rozmowa z Hong Chow, wiceprezeską wykonawczą ds. strategii produktowej i portfolio w Novo

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Europa stoi przed wyzwaniem związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Jaką rolę może odegrać leczenie otyłości w wydłużaniu życia w dobrym zdrowiu i utrzymaniu aktywności zawodowej?

Wiele osób wciąż postrzega otyłość przede wszystkim jako kwestię wyglądu, podczas gdy jest to choroba niosąca poważne, długoterminowe konsekwencje zdrowotne. Często zwracamy uwagę na rosnącą długość życia, zapominając, że jednocześnie wydłuża się okres życia w złym stanie zdrowia. Dlatego tak ważne jest wczesne leczenie otyłości i cukrzycy, zanim rozwiną się powikłania. Te bowiem często pojawiają się jedno po drugim, niczym efekt domina. Jeśli zapobiegniemy pierwszemu, możemy znacząco opóźnić wystąpienie kolejnych.

Właśnie ta filozofia przyświeca naszej nowej komunikacji korporacyjnej, której hasło brzmi „Lasting health starts now”. Chcemy podkreślić, że nie należy odkładać leczenia, ponieważ jego korzyści wykraczają poza samą redukcję masy ciała. Przykładem jest MASH, czyli stłuszczeniowe zapalenie wątroby związane z dysfunkcją metaboliczną. Wykazaliśmy, że terapia semaglutydem może ograniczać włóknienie wątroby związane z MASH, nawet niezależnie od utraty masy ciała. Nasze hasło odzwierciedla więc podejście, w którym celem leczenia jest długotrwała poprawa zdrowia i zapobieganie powikłaniom.

Czy nadal zbyt późno identyfikujemy pacjentów wymagających leczenia, rozpoczynając terapię dopiero wtedy, gdy pojawiają się powikłania?

Myślę, że w społeczeństwie nadal istnieje silna stygmatyzacja otyłości. Wiele osób uważa, że wystarczy zmienić styl życia, aby sobie z nią poradzić. Tymczasem problem jest znacznie bardziej złożony i nie sprowadza się tylko do samodyscypliny. Istnieje chociażby zjawisko określane jako food noise, czyli uporczywe, nawracające myśli o jedzeniu, których nie da się po prostu wyeliminować siłą woli.

Szczególnie ważnym zagadnieniem jest otyłość wśród dzieci i młodzieży. Choroba rozwijająca się we wczesnym dzieciństwie może mieć poważne konsekwencje zarówno dla zdrowia w życiu dorosłym, jak i funkcjonowania społecznego. Dzieci z otyłością często doświadczają negatywnego oceniania, bywają wykluczane z aktywności sportowych czy kontaktów z rówieśnikami.

W jednym z naszych badań klinicznych z udziałem nastolatków chorujących na otyłość wykazaliśmy, że około 40 proc. uczestników pod koniec badania nie spełniało już kryteriów otyłości. Wyniki te pokazują, że odpowiednio dobrane leczenie może przynieść istotne efekty już na wczesnym etapie choroby. Nie oznacza to jednak, że farmakoterapia powinna być stosowana u każdego dziecka z podwyższonym BMI. Mówimy przede wszystkim o pacjentach z wysokim BMI, u których pojawiają się pierwsze oznaki chorób współistniejących. Decyzja o terapii powinna być podejmowana przez rodziców i młodych pacjentów w porozumieniu z lekarzem.

Otyłość wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również na codzienne funkcjonowanie. Czy jej społeczne i psychologiczne konsekwencje są wystarczająco dostrzegane?

Mam wrażenie, że wciąż je bagatelizujemy. Otyłość wiąże się z ponad 200 powikłaniami i problemami zdrowotnymi. Może wpływać na sen, nasilać ataki astmy czy prowadzić do chorób sercowo-naczyniowych, wątroby czy nerek. Ale równie ważny jest właśnie jej wpływ na codzienne życie. Podczas Capital Markets Day przytoczyłam inwestorom historię ojca, który obiecał dzieciom przejażdżkę kolejką górską. Na miejscu okazało się jednak, że nie może skorzystać z atrakcji, ponieważ nie mieści się w fotelu. Spotkałam się też z relacjami rodziców, których ograniczenia fizyczne związane z otyłością uniemożliwiały aktywne spędzanie czasu z dziećmi, co zmuszało ich o proszenie innych osób o przejęcie tych czynności.

Takie sytuacje są ogromnym obciążeniem emocjonalnym dla całej rodziny. Dlatego musimy zmienić sposób myślenia o otyłości. To choroba wymagająca odpowiedniego leczenia. Zmiana stylu życia pozostaje ważna, a farmakoterapia również powinna być elementem kompleksowego podejścia.

Nową możliwością w leczeniu otyłości jest terapia GLP-1 w postaci tabletki. Czy może zachęcić do leczenia osoby, które dotychczas nie były przekonane do wstrzyknięć?

Przeprowadziliśmy badanie wśród 37 tys. osób chorujących na otyłość, z którego wynika, że ponad połowa respondentów preferuje przyjmowanie leku w postaci tabletki. Zrealizowaliśmy również badania ankietowe, podczas których badacze odwiedzali pacjentów w ich domach. Okazało się, że za ich preferencjami kryją się różne powody. Niektórzy ukrywają stosowanie leków nawet przed najbliższymi i nie chcą przechowywać pena w lodówce. Inni obawiają się igieł lub trudności związanych z podróżowaniem i koniecznością utrzymywania odpowiedniej temperatury leku. Dla części pacjentów wstrzyknięcia są też nieustannym przypomnieniem o chorobie, podczas gdy tabletka wydaje się czymś bardziej naturalnym. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych około 80 proc. pacjentów rozpoczynających leczenie doustne nie stosowało wcześniej terapii GLP-1. Może to sugerować, że dostępność leku w formie tabletki zachęca do podjęcia leczenia osoby, które dotychczas nie decydowały się na terapię.

Dane prezentowane podczas kongresu EASD pokazują również, że pacjenci stosujący wcześniej leki we wstrzykiwaczu mogą nadal redukować masę ciała po przejściu na terapię doustną, niezależnie od tego, czy korzystali z preparatów firmy Novo, czy innych produktów. Tabletka może więc być rozwiązaniem zarówno dla nowych pacjentów, jak i tych, którzy chcieliby zmienić formę leczenia.

Czy terapia doustna będzie tańsza od leków podawanych we wstrzyknięciach?

Nie chcemy, aby cena przesądzała o wyborze formy leczenia. Tabletka będzie oferowana w podobnej cenie co terapia w postaci roztworu do wstrzykiwań. Dzięki temu pacjent, wspólnie z lekarzem, będzie mógł wybrać rozwiązanie lepiej dopasowane do swoich potrzeb i codziennego życia. Dla części osób będzie to tabletka, dla innych zastrzyk. Najważniejsze jest to, aby zapewnić pacjentom rzeczywisty wybór.

A czy produkcja tabletek jest tańsza niż leków do iniekcji?

Trudno dokonać bezpośredniego porównania. W przypadku leków podawanych we wstrzyknięciach trzeba uwzględnić koszt urządzenia do ich podawania oraz utrzymania łańcucha chłodniczego. W przypadku tabletek nie ma takich wymagań. Z kolei wyzwaniem w produkcji doustnych leków peptydowych jest niska biodostępność substancji czynnej, czyli fakt, że jedynie niewielka część przyjętej dawki trafia do krwiobiegu. Dlatego udoskonalamy technologię, aby zwiększać efektywność produkcji i obniżać koszty. Pracujemy również nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych. Do 2030 r. chcemy dziesięciokrotnie zwiększyć liczbę pacjentów, którym będziemy w stanie zapewnić leczenie doustne.

Jakie będą najważniejsze kierunki rozwoju firmy Novo w leczeniu otyłości w najbliższych latach? Priorytetem będzie skuteczność terapii, czy raczej lepsze dostosowanie ich do potrzeb pacjentów?

Chcemy odpowiadać na różne potrzeby pacjentów. Osoby z bardzo wysokim BMI wymagają znacznej redukcji masy ciała, dlatego opracowujemy terapie o wysokiej skuteczności. Wyniki badań semaglutydu w dawce 7,2 mg wskazują na możliwość redukcji masy ciała o około 21 proc., a semaglutydu w dawce 2,4 mg w połączeniu z kagrilintydem w dawce 2,4 mg – o około 23 proc. Pracujemy również nad preparatami, takimi jak UBT251, które mogą pozwolić na jeszcze bardziej efektywną redukcję. Coraz większe znaczenie ma jednak nie tylko liczba utraconych kilogramów, ale także zachowanie sprawności fizycznej, masy mięśniowej i zdrowych kości. Dlatego analizujemy wpływ leczenia na skład ciała. Ważna jest też poprawa tolerancji terapii. Rozwijamy również między innymi długo działający analog amyliny kagrylintyd w monoterapii, który w badaniach wykazał umiarkowaną skuteczność w redukcji masy ciała, ale tolerancję zbliżoną do placebo.

Kolejnym kierunkiem jest rozwój leków doustnych, również wykorzystujących działanie amyliny. Ponadto, w ostatnich tygodniach ogłosiliśmy porozumienie z chińską firmą Jiangsu Hengrui, które może doprowadzić do opracowania tabletki przyjmowanej raz w tygodniu. Dla części pacjentów takie rozwiązanie byłoby wygodniejsze niż codzienne przyjmowanie leku. Naszym celem nie jest więc stworzenie jednej terapii dla wszystkich, lecz zapewnienie różnych możliwości leczenia.

Jak rosnąca konkurencja na rynku leczenia otyłości wpływa na strategię Novo?

Przez znaczną część swojej kariery działałam w sektorze komercyjnym i muszę przyznać, że dobrze odnajduję się w środowisku, w którym jest miejsce na zdrową konkurencję. Można to porównać do biegania. Kiedy trenujesz sam, osiągasz określone wyniki, ale rywalizując z najlepszymi, stajesz się szybszy. Podobnie jest w naszej branży. Konkurencja motywuje nas do innowacyjności i ciągłego doskonalenia. W dyskusji o rynku leczenia otyłości często zapomina się jednak o jego ogromnym potencjale wzrostu. Obecnie terapię otrzymuje mniej niż 2 proc. osób chorujących na otyłość. Istotnym wyzwaniem jest również czas leczenia, który wynosi średnio około dziewięciu miesięcy, przy czym w USA może być nieco dłuższy, a w Europie krótszy. Tymczasem tak krótka terapia nie sprzyja osiąganiu długoterminowych korzyści zdrowotnych. Jeśli uda się zwiększyć zarówno liczbę leczonych pacjentów, jak i czas stosowania terapii, cały rynek będzie się rozwijał. Wierzymy, że dzięki naszemu portfolio leków zdobędziemy znaczącą część tego rynku. Jednocześnie zmieniają się sposoby docierania do pacjentów. Coraz większe znaczenie mają telemedycyna, doświadczenia osób korzystających z leczenia oraz liderzy opinii działający w przestrzeni cyfrowej. Chcemy wykorzystywać te możliwości do zwiększania świadomości na temat otyłości.

Czy w takim razie powinniśmy zmienić sposób definiowania sukcesu w leczeniu otyłości? Zamiast koncentrować się na utracie kilogramów, zwracać większą uwagę na długoterminowe korzyści zdrowotne?

Zdecydowanie tak. Podczas kongresu EASD usłyszałam sformułowanie, które bardzo mi się spodobało: „Nie chodzi o utratę kilogramów, ale o poprawę zdrowia”. Myślę, że doskonale podsumowuje ono naszą rozmowę. Redukcja masy ciała jest tylko jednym z efektów leczenia. Otyłość wiąże się z zaburzeniami metabolicznymi, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego skuteczność terapii powinniśmy oceniać znacznie szerzej. Wciąż potrzebujemy jednak większej świadomości na temat otyłości, również wśród rządów i instytucji finansujących ochronę zdrowia. Chcielibyśmy, aby dostrzegały potrzebę refundacji leczenia przynajmniej tym pacjentom, którzy najbardziej go potrzebują, zarówno ze względu na powikłania zdrowotne, jak i sytuację finansową. Wierzę, że dzięki wspólnym działaniom możemy stopniowo osiągnąć ten cel.