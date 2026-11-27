Jeden z fragmentów egipskich papirusów odnalezionych w starożytnych Tebach
Znalezisko opisano w czasopiśmie „Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde” (w skrócie ZÄS). To najstarszy na świecie specjalistyczny periodyk poświęcony egiptologii, który początkowo zawierał również artykuły dotyczące asyriologii. Został założony w 1863 r. Obecnie jest wydawany w językach niemieckim, angielskim i francuskim.
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Odkrycia dokonał profesor egiptologii Fredrik Hagen z Uniwersytetu Kopenhaskiego wraz ze współpracownikami w czasie wykopalisk w świątyni Totmesa III w starożytnych Tebach. Naukowcy odnaleźli w śmietniku 40 zwęglonych i przebitych ostrym narzędziem fragmentów papirusu. Każdy z nich był nie większy niż połowa znaczka pocztowego.
W trakcie badań okazało się, że są to fragmenty masowo produkowanych kopii rysunków i tekstów, które zostały spalone podczas rytuału Apophisa. Urywki te stanowią również najwcześniejszy fizyczny dowód na to, że rytuał klątwy był praktykowany.
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Aby wyjaśnić, czym był wspomniany rytuał, trzeba przypomnieć postać Apophisa. W mitologii egipskiej był on gigantycznym wężem – demonem ciemności i chaosu, który każdej nocy próbował powstrzymać boga słońca Ra przed wędrówką przez zaświaty i wyłonieniem się na wschodzie.
Starożytni Egipcjanie – głównie kapłani - aby pomóc Słońcu w nocnej wędrówce przez świat podziemny, odprawiali rytuały mające symbolicznie zniszczyć demona. Na papirusie czerwonym tuszem rysowali węża i zapisywali jego imię (lub lepili figurkę z wosku). Następnie przedmiot ten deptali, opluwali, dźgali nożem i palili w ogniu, jednocześnie recytując przy tym odpowiednie zaklęcia.
Rytuał Apophisa z czasem zaadaptowany został do wielu celów, w tym do zapewniania sobie powodzenia, przeklinania wrogów faraona lub innych osób, a także do przezwyciężania zjawisk związanych z wielkim wężem, takich jak zła pogoda i trucizna.
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Do niedawna egiptolodzy dysponowali tylko jedną kopią rytuału Apophisa. Zachowała się ona w podręczniku z końca IV wieku p.n.e. Jednocześnie niewiele było danych wskazujących, jak często, przez kogo i gdzie odprawiany był obrządek. Tym samym najnowsze odkrycie dostarcza naukowcom cennych dowodów. – Te drobne fragmenty dają nam nowe wskazówki dotyczące tego, jak powszechne były rytuały klątw w starożytnym Egipcie. Nasze znaleziska i późniejsza analiza rytuału potwierdzają, że był on stałym elementem życia świątynnego, ale pobieżne przyjrzenie się wzmiankom o nim w innych kontekstach pokazuje również, że był on stosowany poza świątyniami i że był powszechnym elementem kultury egipskiej w szerszym ujęciu – zauważył Fredrik Hagen.
Badacze podkreślają, że fragmenty odkryte niedawno w starożytnych Tebach mają ok. 3400 lat, a tym samym pozwalają przesunąć datowanie rytuału Apophisa o 1000 lat. – Pokazują one, że rytuał był znacznie starszy, niż sugerowałaby zachowana kopia z IV wieku p.n.e. Już 1000 lat wcześniej, w okresie Nowego Państwa, stanowił on integralną część kultury egipskiej, a nasz artykuł analizuje również typy kapłanów odpowiedzialnych za odprawianie rytuału w świątyniach – wskazał Hagen.
Egiptolog wyjaśnił jednocześnie, dlaczego fragmenty egipskich papirusów odkryto dopiero teraz. – Powodem, dla którego fizyczne pozostałości tego rytuału nigdy wcześniej nie zostały odnalezione, jest prawdopodobnie również to, że niewiele osób zwracało uwagę na raczej mało efektowne wysypiska śmieci – powiedział Fredrik Hagen.
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Naukowiec zwrócił również uwagę na stan zachowania fragmentów. – Rysunek na papirusie często ulegał całkowitemu zniszczeniu podczas rytuału, kiedy był deptany, opluwany, przebijany nożem i ostatecznie spalany. Wiele z 40 fragmentów nosi ślady przebicia i zwęglenia, co doskonale pasuje do instrukcji rytualnych. Aby rytuał się powiódł, materiały musiały zostać zniszczone przez ogień, dlatego jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że udało nam się znaleźć którykolwiek z nich w stanie pozwalającym na ich rozpoznanie i zbadanie – zauważył Hagen
Badacz naświetlił też jeszcze jeden problem. - Wciąż jednak brakuje nam wiedzy o wielu aspektach życia zwykłych ludzi w starożytności. Możemy ją zdobyć jedynie poprzez poszukiwania w różnych miejscach i badanie, na przykład, składowisk śmieci. Fragmenty rytuału klątwy, choć niezwykłe, stanowią jedynie niewielki fragment układanki. Inne fragmenty papirusów z tego samego obszaru okazały się pozostałościami archiwum administracyjnego świątyni, co pozwala nam badać codzienne aspekty gospodarcze oraz logistykę kultu ofiarnego w tego typu świątyni. Pojawia się zatem wiele nowych informacji – dodał naukowiec.
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