Znalezisko opisano w czasopiśmie „Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde” (w skrócie ZÄS). To najstarszy na świecie specjalistyczny periodyk poświęcony egiptologii, który początkowo zawierał również artykuły dotyczące asyriologii. Został założony w 1863 r. Obecnie jest wydawany w językach niemieckim, angielskim i francuskim.

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Naukowcy odkryli 40 fragmentów egipskich papirusów sprzed 3400 lat

Odkrycia dokonał profesor egiptologii Fredrik Hagen z Uniwersytetu Kopenhaskiego wraz ze współpracownikami w czasie wykopalisk w świątyni Totmesa III w starożytnych Tebach. Naukowcy odnaleźli w śmietniku 40 zwęglonych i przebitych ostrym narzędziem fragmentów papirusu. Każdy z nich był nie większy niż połowa znaczka pocztowego.

W trakcie badań okazało się, że są to fragmenty masowo produkowanych kopii rysunków i tekstów, które zostały spalone podczas rytuału Apophisa. Urywki te stanowią również najwcześniejszy fizyczny dowód na to, że rytuał klątwy był praktykowany.

Czym był rytuał Apophisa?

Aby wyjaśnić, czym był wspomniany rytuał, trzeba przypomnieć postać Apophisa. W mitologii egipskiej był on gigantycznym wężem – demonem ciemności i chaosu, który każdej nocy próbował powstrzymać boga słońca Ra przed wędrówką przez zaświaty i wyłonieniem się na wschodzie.

Starożytni Egipcjanie – głównie kapłani - aby pomóc Słońcu w nocnej wędrówce przez świat podziemny, odprawiali rytuały mające symbolicznie zniszczyć demona. Na papirusie czerwonym tuszem rysowali węża i zapisywali jego imię (lub lepili figurkę z wosku). Następnie przedmiot ten deptali, opluwali, dźgali nożem i palili w ogniu, jednocześnie recytując przy tym odpowiednie zaklęcia.

Rytuał Apophisa z czasem zaadaptowany został do wielu celów, w tym do zapewniania sobie powodzenia, przeklinania wrogów faraona lub innych osób, a także do przezwyciężania zjawisk związanych z wielkim wężem, takich jak zła pogoda i trucizna.

Rytuał Apophisa odprawiano wcześniej, niż dotychczas sądzono

Do niedawna egiptolodzy dysponowali tylko jedną kopią rytuału Apophisa. Zachowała się ona w podręczniku z końca IV wieku p.n.e. Jednocześnie niewiele było danych wskazujących, jak często, przez kogo i gdzie odprawiany był obrządek. Tym samym najnowsze odkrycie dostarcza naukowcom cennych dowodów. – Te drobne fragmenty dają nam nowe wskazówki dotyczące tego, jak powszechne były rytuały klątw w starożytnym Egipcie. Nasze znaleziska i późniejsza analiza rytuału potwierdzają, że był on stałym elementem życia świątynnego, ale pobieżne przyjrzenie się wzmiankom o nim w innych kontekstach pokazuje również, że był on stosowany poza świątyniami i że był powszechnym elementem kultury egipskiej w szerszym ujęciu – zauważył Fredrik Hagen.

Badacze podkreślają, że fragmenty odkryte niedawno w starożytnych Tebach mają ok. 3400 lat, a tym samym pozwalają przesunąć datowanie rytuału Apophisa o 1000 lat. – Pokazują one, że rytuał był znacznie starszy, niż sugerowałaby zachowana kopia z IV wieku p.n.e. Już 1000 lat wcześniej, w okresie Nowego Państwa, stanowił on integralną część kultury egipskiej, a nasz artykuł analizuje również typy kapłanów odpowiedzialnych za odprawianie rytuału w świątyniach – wskazał Hagen.

Egiptolog wyjaśnił jednocześnie, dlaczego fragmenty egipskich papirusów odkryto dopiero teraz. – Powodem, dla którego fizyczne pozostałości tego rytuału nigdy wcześniej nie zostały odnalezione, jest prawdopodobnie również to, że niewiele osób zwracało uwagę na raczej mało efektowne wysypiska śmieci – powiedział Fredrik Hagen.

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Odnalezione fragmenty papirusów są w zaskakująco dobrym stanie

Naukowiec zwrócił również uwagę na stan zachowania fragmentów. – Rysunek na papirusie często ulegał całkowitemu zniszczeniu podczas rytuału, kiedy był deptany, opluwany, przebijany nożem i ostatecznie spalany. Wiele z 40 fragmentów nosi ślady przebicia i zwęglenia, co doskonale pasuje do instrukcji rytualnych. Aby rytuał się powiódł, materiały musiały zostać zniszczone przez ogień, dlatego jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że udało nam się znaleźć którykolwiek z nich w stanie pozwalającym na ich rozpoznanie i zbadanie – zauważył Hagen

Badacz naświetlił też jeszcze jeden problem. - Wciąż jednak brakuje nam wiedzy o wielu aspektach życia zwykłych ludzi w starożytności. Możemy ją zdobyć jedynie poprzez poszukiwania w różnych miejscach i badanie, na przykład, składowisk śmieci. Fragmenty rytuału klątwy, choć niezwykłe, stanowią jedynie niewielki fragment układanki. Inne fragmenty papirusów z tego samego obszaru okazały się pozostałościami archiwum administracyjnego świątyni, co pozwala nam badać codzienne aspekty gospodarcze oraz logistykę kultu ofiarnego w tego typu świątyni. Pojawia się zatem wiele nowych informacji – dodał naukowiec.