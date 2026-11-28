„Jarosław Kaczyński ogłosił właśnie, że Polska powinna zacząć rokowania o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej. O taką między innymi stawkę toczy się dziś w Polsce walka. Twarda walka Twarde starcie. Nie zamierzam jej przegrać, nawet, jeśli nie wszyscy zagrają ze mną” – to reakcja Donalda Tuska na wystąpienie prezesa PiS w Krynicy.

Kaczyński wygłosił tam niemal godzinny referat na temat polskich relacji z Unią Europejską. Podawał go tonem spokojnej, nieco monotonnej pogadanki. Wcześniej nawet niespecjalnie był zapowiadany. W Krynicy odbywały się jednocześnie konferencja Krynica Forum 2026 organizowana przez Klub Jagielloński oraz narada Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), partii, do której należy PiS. Kaczyński przemówił na koniec przedostatniego dnia imprezy 28 października. Słuchała go nie tak znów wielka publika. Tak się złożyło, że też siedziałem na widowni.