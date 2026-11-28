Miałem zacząć inaczej, ale ten piątkowy cytat będzie idealny: – Mamy w Polsce dziwny, chociaż moim zdaniem najuczciwszy system finansowania kampanii wyborczej, bo on jest w stu procentach transparentny. Powiem rzecz bardzo brutalną: jeśli chcielibyście przekupić kogoś, dać łapówkę, zapłacić za posadę lub jakiś przywilej, to nie robilibyście tego poprzez wpłaty na kampanię wyborczą. Bo te wpłaty są publicznie rejestrowane i dostępne. Każdy wie o każdej złotówce wpłacanej na kampanię wyborczą – to premier Donald Tusk po publikacji przez TVN24 materiału o finansowaniu kampanii ministra Marcina Kierwińskiego. Jako że powinno się wydawać opinie na podstawie faktów, to najpierw fakty.