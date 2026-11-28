W trakcie incydentu w bazie RAF Lakenheath, położonej w hrabstwie Suffolk we wschodniej Anglii, ogłoszono alarm, a amerykański personel wojskowy otrzymał polecenie udania się do schronów. Stacjonuje tam 48. Skrzydło Myśliwskie. RAF Lakenheath jest największą bazą operacyjną amerykańskich myśliwców w Europie, a jej personel liczy blisko 7 tys. osób.

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Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych potwierdziły jeszcze tego samego dnia, że zareagowały na możliwą „nieautoryzowaną aktywność dronów” na terenie bazy. Jednocześnie zapewniły, że incydent „nie miał wpływu na personel, samoloty ani infrastrukturę”. Do publicznej wiadomości przekazano jednak bardzo niewiele szczegółów dotyczących zdarzenia.

To kolejny incydent w brytyjskiej bazie USA

Tymczasem, jak poinformowały źródła, na które powołuje się „Financial Times”, w pobliżu bazy zaobserwowano około sześciu krążących dronów. Podejrzewa się, że incydent może mieć związek z Iranem. Podczas zdarzenia skutecznie wykorzystano amerykańskie systemy przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym, jednak ani brytyjskiemu, ani amerykańskiemu personelowi nie udało się przejąć dronów. Źródła dziennika zaznaczyły również, że nie ustalono, czy którykolwiek z bezzałogowców przenosił ładunek. W związku z tym władze USA i Wielkiej Brytanii nie mogą wykluczyć, że drony były wyposażone w broń, sprzęt szpiegowski lub inne urządzenia.

„Financial Times” przypomina, że incydent w bazie RAF Lakenheath jest kolejnym z serii tegorocznych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w brytyjskich bazach wykorzystywanych przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Najgłośniejszym z nich był domniemany spisek terrorystyczny, którego celem miała być baza RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire. Iran zaprzeczył, jakoby miał jakikolwiek związek z tymi incydentami.

28 lutego siły Stanów Zjednoczonych i Izraela przeprowadziły atak na Iran, doprowadzając do wybuchu wojny z tym krajem. Intensywna faza działań zbrojnych zakończyła się w kwietniu, po czym główny ciężar konfrontacji przesunął się na blokady morskie i presję gospodarczą.