Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych poinformowały, że w piątek wieczorem podjęły działania w związku z „podejrzeniem nieautoryzowanej aktywności dronów” nad bazą RAF Lakenheath w hrabstwie Suffolk we wschodniej Anglii. Rzecznik amerykańskich sił powietrznych zapewnił, że w wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, a samoloty i infrastruktura bazy nie zostały uszkodzone.

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Alarm w amerykańskiej bazie RAF Lakenheath

Wcześniej pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o uruchomieniu syren alarmowych na terenie bazy. Jak informuje BBC, mieszkańcy pobliskiej miejscowości twierdzili, że słyszeli alarm.

Brytyjski parlamentarzysta Nick Timothy, reprezentujący okręg West Suffolk, poinformował, że skontaktował się z władzami bazy. Zapewniono go, że „nie ma zagrożenia dla ludności, a incydent został już zakończony”.

„W związku z podwyższonym poziomem zagrożenia nadal zachęcam wszystkich do zgłaszania odpowiednim służbom wszelkich podejrzanych lub nietypowych zdarzeń” – dodał we wpisie w mediach społecznościowych.

Amerykańskie samoloty opuściły bazę RAF Mildenhall

Na początku tygodnia co najmniej 12 samolotów amerykańskich sił powietrznych opuściło pobliską bazę RAF Mildenhall.

Wśród nich znalazły się dwa samoloty tankujące Boeing KC-135 Stratotanker. Jeden z nich prawdopodobnie skierował się do Niemiec, a drugi wylądował na lotnisku Prestwick w pobliżu Glasgow.

W amerykańskich bazach wojskowych w Wielkiej Brytanii zaostrzono środki bezpieczeństwa po wrześniowym incydencie w bazie RAF Fairford, w którym – jak stwierdził premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham – miał brać udział Iran.

Policja poinformowała, że podczas przeszukania samochodów dostawczych w pobliżu bazy znaleziono benzynę, ale nie wykryto materiałów wybuchowych.

W bazie RAF Lakenheath stacjonuje 48. Skrzydło Myśliwskie Sił Powietrznych USA (48th Fighter Wing), znane również jako Liberty Wing. Jednostka liczy blisko 7 tys. żołnierzy służby czynnej, z których część stacjonuje w tej bazie.

Jak podano na stronie internetowej jednostki, Liberty Wing jest największym amerykańskim zgrupowaniem lotnictwa myśliwskiego w Europie i dysponuje czterema eskadrami myśliwskimi gotowymi do działań bojowych.