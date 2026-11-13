Główne wejście do bazy lotniczej RAF Lakenheath, w której stacjonują żołnierze Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF)
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych poinformowały, że w piątek wieczorem podjęły działania w związku z „podejrzeniem nieautoryzowanej aktywności dronów” nad bazą RAF Lakenheath w hrabstwie Suffolk we wschodniej Anglii. Rzecznik amerykańskich sił powietrznych zapewnił, że w wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, a samoloty i infrastruktura bazy nie zostały uszkodzone.
Wcześniej pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o uruchomieniu syren alarmowych na terenie bazy. Jak informuje BBC, mieszkańcy pobliskiej miejscowości twierdzili, że słyszeli alarm.
Brytyjski parlamentarzysta Nick Timothy, reprezentujący okręg West Suffolk, poinformował, że skontaktował się z władzami bazy. Zapewniono go, że „nie ma zagrożenia dla ludności, a incydent został już zakończony”.
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„W związku z podwyższonym poziomem zagrożenia nadal zachęcam wszystkich do zgłaszania odpowiednim służbom wszelkich podejrzanych lub nietypowych zdarzeń” – dodał we wpisie w mediach społecznościowych.
Na początku tygodnia co najmniej 12 samolotów amerykańskich sił powietrznych opuściło pobliską bazę RAF Mildenhall.
Wśród nich znalazły się dwa samoloty tankujące Boeing KC-135 Stratotanker. Jeden z nich prawdopodobnie skierował się do Niemiec, a drugi wylądował na lotnisku Prestwick w pobliżu Glasgow.
W amerykańskich bazach wojskowych w Wielkiej Brytanii zaostrzono środki bezpieczeństwa po wrześniowym incydencie w bazie RAF Fairford, w którym – jak stwierdził premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham – miał brać udział Iran.
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Policja poinformowała, że podczas przeszukania samochodów dostawczych w pobliżu bazy znaleziono benzynę, ale nie wykryto materiałów wybuchowych.
W bazie RAF Lakenheath stacjonuje 48. Skrzydło Myśliwskie Sił Powietrznych USA (48th Fighter Wing), znane również jako Liberty Wing. Jednostka liczy blisko 7 tys. żołnierzy służby czynnej, z których część stacjonuje w tej bazie.
Jak podano na stronie internetowej jednostki, Liberty Wing jest największym amerykańskim zgrupowaniem lotnictwa myśliwskiego w Europie i dysponuje czterema eskadrami myśliwskimi gotowymi do działań bojowych.
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