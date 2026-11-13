Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wydała nakaz wstrzymania startów samolotów na wszystkich lotniskach w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że żadne samoloty nie mogą obecnie wystartować w kierunku amerykańskich lotnisk. Przyczyną ograniczeń jest awaria urządzeń FAA.

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FAA nakazała wstrzymanie startów samolotów „w związku z problemami z łącznością, które dotknęły wszystkie regionalne centra kontroli ruchu lotniczego” – poinformował sekretarz transportu USA Sean Duffy we wpisie w mediach społecznościowych. – Technicy FAA badają przyczyny awarii – dodał.

Regionalne centra kontroli ruchu lotniczego (Air Route Traffic Control Centers) odpowiadają za nadzorowanie lotów odbywających się na dużych obszarach przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych.

„Starty samolotów powinny pozostać wstrzymane do odwołania” – poinformowała FAA w komunikacie. „Loty międzynarodowe będą rozpatrywane indywidualnie” – dodano.

NBC News informuje, że po raz drugi od zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku FAA wydała nakaz wstrzymania wszystkich lotów na terenie Stanów Zjednoczonych. Wstrzymano cały cywilny ruch lotniczy w amerykańskiej przestrzeni powietrznej, a samolotom znajdującym się już w powietrzu nakazano lądowanie na najbliższych dostępnych lotniskach.

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