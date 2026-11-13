Rząd Pakistanu, władze Terytorium Stołecznego i administracja Islamabadu wydały w piątek wspólny komunikat, w którym ogłosiły, że od 31 grudnia wszystkie organy administracji miejskiej i regionalnej nie będą już przyjmować płatności gotówką.

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Pakistan chce wyeliminować gotówkę ze stolicy. Zmiany do końca roku

O planach władz poinformował w piątek wiceminister spraw wewnętrznych Pakistanu Talal Chaudhry. Jak wyjaśnił, celem jest objęcie systemem płatności bezgotówkowych nie tylko samej stolicy, ale również jej obrzeży i całego regionu stołecznego.

Chaudhry podkreślił, że rozwiązania mają być dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonej działalności. Transformacja obejmie więc zarówno niewielkich sprzedawców ulicznych, jak i duże centra handlowe. Dotychczas do systemu w samym Islamabadzie przystąpiło około 26 tys. sprzedawców.

Według tegorocznych szacunków Islamabad zamieszkuje niespełna 1,2 mln osób. Populacja całego Terytorium Stołecznego wynosi natomiast około 2,5 mln.

Do światowych liderów w zakresie upowszechnienia płatności bezgotówkowych należą państwa Europy Północnej, m.in. Szwecja, Norwegia, Finlandia i Holandia, a także Chiny i Korea Południowa.