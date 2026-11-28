Most Krymski po częściowym zniszczeniu przez ukraińskie drony
Z ustaleń brytyjskiego „The Telegraph” wynika, że Ukraina przygotowuje się do całkowitego zniszczenia Mostu Krymskiego w Rosji. Wcześniej ukraińskie drony zaatakowały most, niszcząc czteropasmową drogę, czym znacząco ograniczyły możliwość udzielania przez Rosję wsparcia siłom na Krymie.
Według ustaleń dziennika, powołującego się na dobrze poinformowane źródło w ukraińskiej armii, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał powiedzieć wojskowym dowódcom, że chce, by pozostała część przeprawy na Krym została przerwana.
Czytaj więcej
W nocy z 18 na 19 listopada Ukraina przeprowadziła trzeci w tym tygodniu atak na Most Krymski. W związku z atakiem Rosjanie wstrzymali ruch pociągó...
W nocy z 18 na 19 listopada Ukraina przeprowadziła trzeci atak na most łączący Krym z Półwyspem Tamańskim, wstrzymując ruch na kolejowej części przeprawy, który do teraz pozostaje znacząco osłabiony. Wcześniej szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow informował o całkowitym wstrzymaniu ruchu na moście w wyniku ataku, który miał miejsce w nocy z 16 na 17 listopada.
– Prezydent chce, by most został całkowicie zniszczony – przekazało cytowane przez „The Telegraph” źródło w ukraińskiej armii, dodając, że przygotowano już kolejne ataki na most.
Jak podkreśla brytyjski dziennik, zniszczenie pozostałej części przeprawy byłoby istotnym zwycięstwem Zełenskiego, który dąży do osłabienia kontroli nad okupowanym przez Putina od 2014 roku Krymem. Most, którego budowa została osobiście zainaugurowana przez rosyjskiego prezydenta w 2018 roku, liczy blisko 20 km.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas