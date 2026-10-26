Donald Trump poinformował o swojej decyzji we wpisie opublikowanym w poniedziałek na platformie społecznościowej Truth Social.

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„Każdy, kto zgłosi oszustwo wyborcze w poprzednich lub nadchodzących wyborach środka kadencji w 2026 roku, otrzyma 1 000 000 dolarów po aresztowaniu i skazaniu osób, które dopuściły się oszustwa!” – ogłosił amerykański prezydent.

Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących zasad przyznawania nagród. Do tej kwestii wrócił później w rozmowie z dziennikarzami, ponownie deklarując, że zamierza wynagradzać osoby informujące o nieprawidłowościach wyborczych.

To kolejna tego rodzaju inicjatywa ogłoszona przez Donalda Trumpa w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział wynagrodzenia dla osób ujawniających wyłudzenia świadczeń socjalnych oraz innych środków publicznych. W tym przypadku nagroda ma wynosić 1 proc. wartości wyłudzonych pieniędzy, o ile zgłoszone informacje zostaną potwierdzone.

Donald Trump: Wybory prezydenckie w USA w 2016 i 2020 roku zostały sfałszowane

Trump od lat utrzymuje, że wybory prezydenckie w USA w 2016 i 2020 roku zostały sfałszowane. Nie zdołał jednak przedstawić w sądzie dowodów potwierdzających te zarzuty. Jego zdaniem głosowanie korespondencyjne jest wykorzystywane przez Demokratów do dopuszczania się oszustw wyborczych.

W minionym tygodniu Trump ujawnił ponadto, że polecił resortowi sprawiedliwości wystąpić do sądu w sprawie możliwego zakwestionowania wyniku wyborów do Senatu na Alasce. Chodzi o sytuację, w której obecny senator Dan Sullivan przegrałby głosowanie.

W pozwie prawnicy administracji Trumpa argumentowali, że rezultat wyborów może nie odzwierciedlać woli wyborców ze względu na start innego kandydata noszącego nazwisko Dan Sullivan. Sąd Najwyższy Alaski dopuścił go jednak do udziału w wyborach, a obaj kandydaci uzyskali w prawyborach wystarczające poparcie, by znaleźć się na kartach do głosowania. Trump stwierdził, że sytuacja ta to przykład oszustwa i „korupcji”.