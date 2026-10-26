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Grunt pali się pod nogami Orbána. Ratunkiem ma być funkcja sekretarza generalnego ONZ

Ważne figury dawnego węgierskiego reżimu trafiają za kratki. Czy były premier Viktor Orbán zdąży się schronić pod skrzydła ONZ przed podobnym losem?

Publikacja: 26.10.2026 19:43

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Viktor Orbán

Viktor Orbán

Foto: PAP/EPA

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego kandydatura Viktora Orbána na Sekretarza Generalnego ONZ jest elementem geopolitycznej gry mocarstw.
  • Z jakiego powodu pozycja byłego premiera słabnie, a jego kluczowi współpracownicy trafiają za kratki.
  • Jaka jest skala zarzutów korupcyjnych stawianych ludziom z otoczenia dawnego węgierskiego rządu.
  • Kto może zablokować plany Orbána i dlaczego międzynarodowy immunitet stał się dla niego kluczowy.
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Wiadomość wywołała sensację, choć tak nowa znów nie jest. Zdaniem „The Wall Street Journal” USA, Chiny i Rosja porozumiały się, aby wysunąć wspólnego kandydata na sekretarza generalnego ONZ – Viktora Orbána. Obecny, António Guterres, kończy swoją kadencję 31 grudnia.

– W maju pisałem, że rozważany jest pomysł zabezpieczenia Orbána przed zarzutami poprzez immunitet przynależny ważnej funkcji w Narodach Zjednoczonych: sekretarza generalnego lub jednego z jego zastępców. Obecne doniesienia wydają się jeszcze bardziej precyzyjne. Mówią już o konkretnym, najwyższym stanowisku – wskazuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi.

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