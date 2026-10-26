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Viktor Orbán
Wiadomość wywołała sensację, choć tak nowa znów nie jest. Zdaniem „The Wall Street Journal” USA, Chiny i Rosja porozumiały się, aby wysunąć wspólnego kandydata na sekretarza generalnego ONZ – Viktora Orbána. Obecny, António Guterres, kończy swoją kadencję 31 grudnia.
– W maju pisałem, że rozważany jest pomysł zabezpieczenia Orbána przed zarzutami poprzez immunitet przynależny ważnej funkcji w Narodach Zjednoczonych: sekretarza generalnego lub jednego z jego zastępców. Obecne doniesienia wydają się jeszcze bardziej precyzyjne. Mówią już o konkretnym, najwyższym stanowisku – wskazuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi.
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