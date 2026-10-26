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Koalicja musi mieć się na baczności. Częstochowa to symboliczny start kampanii

Partie szykują się do przedterminowych wyborów w Częstochowie. To będzie test dla koalicji i prawicy na początku roku wyborczego. Już pojawiają się głosy o „jednej liście” po obu stronach.

Publikacja: 26.10.2026 16:57

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W referendum w Częstochowie odwołano prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka z Lewicy oraz radę m

W referendum w Częstochowie odwołano prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka z Lewicy oraz radę miasta

Foto: PAP/Waldemar Deska

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Michał Kolanko

Reset w częstochowskiej polityce stał się faktem. Po 16 latach prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Nowej Lewicy żegna się z urzędem, podobnie jak cała rada miasta. Teraz zarówno partie polityczne, jak i lokalne środowiska przygotowują się do nowych wyborów.

I pojawia się pytanie: co dalej? Być może nawet ważniejszą od wyboru prezydenta kwestią są wybory do rady miasta. W praktyce będą one realnym przedsmakiem wyborów do Sejmu. Tego scenariusza koalicji rządzącej udało się uniknąć w Krakowie, gdzie referendum zakończyło się odwołaniem Aleksandra Miszalskiego, ale zabrakło frekwencji, by odwołać radę miasta. To właśnie odwołania Rady Miasta w Krakowie najbardziej obawiała się rządząca koalicja, ponieważ takie wybory stanowiłyby miniwybory do Sejmu. 

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