Reset w częstochowskiej polityce stał się faktem. Po 16 latach prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Nowej Lewicy żegna się z urzędem, podobnie jak cała rada miasta. Teraz zarówno partie polityczne, jak i lokalne środowiska przygotowują się do nowych wyborów.

I pojawia się pytanie: co dalej? Być może nawet ważniejszą od wyboru prezydenta kwestią są wybory do rady miasta. W praktyce będą one realnym przedsmakiem wyborów do Sejmu. Tego scenariusza koalicji rządzącej udało się uniknąć w Krakowie, gdzie referendum zakończyło się odwołaniem Aleksandra Miszalskiego, ale zabrakło frekwencji, by odwołać radę miasta. To właśnie odwołania Rady Miasta w Krakowie najbardziej obawiała się rządząca koalicja, ponieważ takie wybory stanowiłyby miniwybory do Sejmu.