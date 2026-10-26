O podatkach, solidarności społecznej i przyczynach rosnącej popularności Konfederacji Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Rochem Zygmuntem, publicystą „Rzeczpospolitej”.

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Podatki, wspólnota i państwo, które nie spełnia obietnic

Influencerka, która zadeklarowała, że chciałaby rozliczać się za granicą, bo nie korzysta z publicznej ochrony zdrowia, stała się bohaterką głośnej dyskusji o podatkach i odpowiedzialności najbogatszych. Zdaniem Rocha Zygmunta jej wypowiedź odsłoniła sposób myślenia, w którym znika znaczenie wspólnoty i dóbr finansowanych ze wspólnych pieniędzy. Jak zauważa publicysta, „To jest pogląd, który de facto unieważnia społeczeństwo”.

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Dlaczego niechęć do podatków jest tak silna, także wśród osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy? Zygmunt zwraca uwagę, że młodzi ludzie dorastali w rzeczywistości, w której państwo często przedstawiano jako obciążenie, a nie narzędzie wspólnego działania. Dziś ten sposób myślenia wzmacniają internet i kultura cyfrowych gigantów, promujące indywidualizm oraz przekonanie, że każdy powinien radzić sobie sam.

Jednocześnie młodzi mają powody, by czuć się zawiedzeni: problemy mieszkaniowe, rosnące koszty edukacji i trudności z realizacją życiowych aspiracji podważają ich zaufanie do instytucji publicznych. Jak mówi Roch Zygmunt, „młodzi ludzie mają przekonanie, że trzeba się od państwa odsunąć też dlatego, że ono nie dowozi”. W takim klimacie antypaństwowe i antypodatkowe hasła łatwo stają się językiem politycznego buntu.

Konfederacja, kultura oburzenia i polityczna przyszłość młodych

Na niezadowoleniu młodych korzystają ugrupowania, które obiecują obniżanie podatków i ograniczanie roli państwa. Ale internetowa awantura wokół Andziaks to również przykład mechanizmu, w którym kontrowersja staje się sposobem na zdobywanie zasięgów. Roch Zygmunt zauważa: „Oburzenie zawsze się dobrze sprzedaje, w związku z tym politycy też płyną na tej fali”. W świecie mediów społecznościowych emocje i polaryzacja mogą przysłaniać merytoryczną rozmowę o tym, jak finansować usługi publiczne i sprawiedliwie rozkładać podatkowe obciążenia.

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Czy rząd potrafi odpowiedzieć na frustrację młodego pokolenia? Zdaniem gościa podcastu istotną przeszkodą jest demografia. Młodych wyborców jest coraz mniej, a ich interesy mogą mieć mniejszą wagę w politycznych kalkulacjach niż potrzeby starszych grup. Konsekwencją może być nie tylko radykalizacja poglądów, ale też wycofanie z życia publicznego i ucieczka w prywatność.

Czy możliwy jest powrót do rozmowy o dobru wspólnym, solidarności i odpowiedzialności za państwo? I czy politycy potrafią wyjść poza łatwe hasła o obniżaniu podatków, by odpowiedzieć na realne problemy młodych? O tym, co spór wokół influencerki mówi o współczesnej Polsce, w podcaście „Rzecz w tym” rozmawiają Marzena Tabor-Olszewska i Roch Zygmunt.