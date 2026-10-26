O podatkach, solidarności społecznej i przyczynach rosnącej popularności Konfederacji Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Rochem Zygmuntem, publicystą „Rzeczpospolitej”.

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Podatki, wspólnota i państwo, które nie spełnia obietnic

Influencerka, która zadeklarowała, że chciałaby rozliczać się za granicą, bo nie korzysta z publicznej ochrony zdrowia, stała się bohaterką głośnej dyskusji o podatkach i odpowiedzialności najbogatszych. Zdaniem Rocha Zygmunta jej wypowiedź odsłoniła sposób myślenia, w którym znika znaczenie wspólnoty i dóbr finansowanych ze wspólnych pieniędzy. Jak zauważa publicysta, „To jest pogląd, który de facto unieważnia społeczeństwo”.

Dlaczego niechęć do podatków jest tak silna, także wśród osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy? Zygmunt zwraca uwagę, że młodzi ludzie dorastali w rzeczywistości, w której państwo często przedstawiano jako obciążenie, a nie narzędzie wspólnego działania. Dziś ten sposób myślenia wzmacniają internet i kultura cyfrowych gigantów, promujące indywidualizm oraz przekonanie, że każdy powinien radzić sobie sam.

Jednocześnie młodzi mają powody, by czuć się zawiedzeni: problemy mieszkaniowe, rosnące koszty edukacji i trudności z realizacją życiowych aspiracji podważają ich zaufanie do instytucji publicznych. Jak mówi Roch Zygmunt, „młodzi ludzie mają przekonanie, że trzeba się od państwa odsunąć też dlatego, że ono nie dowozi”. W takim klimacie antypaństwowe i antypodatkowe hasła łatwo stają się językiem politycznego buntu.

Konfederacja, kultura oburzenia i polityczna przyszłość młodych

Na niezadowoleniu młodych korzystają ugrupowania, które obiecują obniżanie podatków i ograniczanie roli państwa. Ale internetowa awantura wokół Andziaks to również przykład mechanizmu, w którym kontrowersja staje się sposobem na zdobywanie zasięgów. Roch Zygmunt zauważa: „Oburzenie zawsze się dobrze sprzedaje, w związku z tym politycy też płyną na tej fali”. W świecie mediów społecznościowych emocje i polaryzacja mogą przysłaniać merytoryczną rozmowę o tym, jak finansować usługi publiczne i sprawiedliwie rozkładać podatkowe obciążenia.

Czy rząd potrafi odpowiedzieć na frustrację młodego pokolenia? Zdaniem gościa podcastu istotną przeszkodą jest demografia. Młodych wyborców jest coraz mniej, a ich interesy mogą mieć mniejszą wagę w politycznych kalkulacjach niż potrzeby starszych grup. Konsekwencją może być nie tylko radykalizacja poglądów, ale też wycofanie z życia publicznego i ucieczka w prywatność.

Czy możliwy jest powrót do rozmowy o dobru wspólnym, solidarności i odpowiedzialności za państwo? I czy politycy potrafią wyjść poza łatwe hasła o obniżaniu podatków, by odpowiedzieć na realne problemy młodych? O tym, co spór wokół influencerki mówi o współczesnej Polsce, w podcaście „Rzecz w tym” rozmawiają Marzena Tabor-Olszewska i Roch Zygmunt.