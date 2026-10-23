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Polska 2050 chce utrzymać resort funduszy. Czy Tusk zaryzykuje rząd mniejszościowy?

Po odejściu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz Szymon Hołownia stawia sprawę jasno: resort funduszy ma zostać przy Polsce 2050, a jeśli nie zostanie, jej ministrowie wyjdą z rządu, choć klub zostanie w koalicji. Co na to premier Tusk?

Publikacja: 23.10.2026 17:50

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Szymona Hołownia i politycy Polski 2050 w Sejmie

Szymona Hołownia i politycy Polski 2050 w Sejmie

Foto: PAP/Leszek Szymański

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Michał Kolanko

Scenariusz był prosty: we wtorek Sejm miał przyjąć ustawy dotyczące aborcji, po raz pierwszy od wyborów w 2023 r., wykonując realny gest wobec elektoratu kobiet. Później Sejm miał przyjąć ustawę znoszącą limit dwóch kadencji w samorządach, na której szczególnie zależało PSL. Jednocześnie tematem w mediach miały być zarówno wizyta premiera Tuska i ministra Domańskiego w Indiach, jak i to, że Tusk – ku zaskoczeniu wszystkich – wskazał Andrzeja Domańskiego na wicepremiera.

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