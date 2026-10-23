Scenariusz był prosty: we wtorek Sejm miał przyjąć ustawy dotyczące aborcji, po raz pierwszy od wyborów w 2023 r., wykonując realny gest wobec elektoratu kobiet. Później Sejm miał przyjąć ustawę znoszącą limit dwóch kadencji w samorządach, na której szczególnie zależało PSL. Jednocześnie tematem w mediach miały być zarówno wizyta premiera Tuska i ministra Domańskiego w Indiach, jak i to, że Tusk – ku zaskoczeniu wszystkich – wskazał Andrzeja Domańskiego na wicepremiera.