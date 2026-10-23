Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Szymona Hołownia i politycy Polski 2050 w Sejmie
Scenariusz był prosty: we wtorek Sejm miał przyjąć ustawy dotyczące aborcji, po raz pierwszy od wyborów w 2023 r., wykonując realny gest wobec elektoratu kobiet. Później Sejm miał przyjąć ustawę znoszącą limit dwóch kadencji w samorządach, na której szczególnie zależało PSL. Jednocześnie tematem w mediach miały być zarówno wizyta premiera Tuska i ministra Domańskiego w Indiach, jak i to, że Tusk – ku zaskoczeniu wszystkich – wskazał Andrzeja Domańskiego na wicepremiera.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas