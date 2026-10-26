To stanowisko, które może mieć znaczenie dla wielu spraw sądowych, wynika z ustnych motywów uzasadnienia do uchwały siedmiu sędziów NSA, której w praktyce… nie ma. Bo choć poszerzony skład formalnie ją podjął, to w jej sentencji orzekł o pozostawieniu przedstawionego zagadnienia prawnego bez rozpoznania. Mówiąc prościej, na skierowane do niego pytanie prawne związane z jedną ze spraw dotyczących możliwości wznowienia postępowania sądowo-administracyjnego po wyroku TK nie odpowiedział.

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Za to już w ustnych motywach uzasadnienia – nieoczekiwanie – jednoznacznie wypowiedział się w kwestii, która coraz silniej rezonuje w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Zajął bowiem bardzo jasne stanowisko co do prawnych skutków braku publikacji wyroków TK. I uznał, że jeśli wyrok TK nie został opublikowany w odpowiednim dzienniku urzędowym, to nie doszło do jego wejścia w życie w rozumieniu art. 190 ust. 3 Konstytucji RP. W konsekwencji nie rozpoczął biegu termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego. NSA podkreślał, że wymóg opublikowania ma nie tylko charakter techniczny, ale stanowi konstytucyjny warunek jego wejścia w życie i wywołania skutków prawnych w sferze powszechnie obowiązującej.

Dlatego ogłoszenie orzeczenia TK w taki sam sposób, jak zostały ogłoszone przepisy zawierające niekonstytucyjną normę NSA uznał za warunek konieczny do usunięcia z systemu prawa normy uznanej za sprzeczną z ustawą zasadniczą. Jak bowiem tłumaczył sędzia NSA Stanisław Bogucki, dzięki temu zostaje zrealizowana konstytucyjna zasada, że obywatele czerpią wiedzę na temat obowiązującego prawa z dzienników urzędowych. Dopiero więc oficjalne ogłoszenie wyroku TK nadaje mu moc powszechnie obowiązującą w znaczeniu formalnym i prowadzi do zmiany stanu obowiązywania norm w systemie prawa. Ponadto w świetle procedury sądowo-administracyjnej prawodawca wyraźnie powiązał początek biegu terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowego z wejściem w życie orzeczenia o niekonstytucyjności. W ocenie NSA nie sposób więc utożsamiać tego momentu z wcześniejszym publicznym ogłoszeniem sentencji wyroku i publikacją wyroku na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego.

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Sygnatura akt: III FPS 2/26