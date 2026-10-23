Mamy większość w Trybunale – obwieścił Roman Giertych w dzień, w którym były minister Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego TK w gabinecie marszałka Włodzimierza Czarzastego, choć podobno „wobec prezydenta”. Jacy my? Oczywiście Koalicja Obywatelska, czy szerzej koalicja rządząca.

Premier Donald Tusk kilkakrotnie użył frazy „nasi sędziowie”. A jako cel postawił sobie publicznie „wysadzić z siodła Bogdana Święczkowskiego”. Chodzi o prezesa Trybunału, który blokuje części nowych członków TK dostęp do ich funkcji.