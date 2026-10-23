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Piotr Zaremba: Prorokuję przejęcie TK w atmosferze bliskiej zamachowi stanu

Co, jeśli użycie Trybunału na rzecz obecnej władzy nie uchroni jej przed wyborczą porażką?

Publikacja: 23.10.2026 17:04

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Jarosław Kaczyński przemawia podczas demonstracji antyrządowej przed Trybunałem Konstytucyjnym w War

Jarosław Kaczyński przemawia podczas demonstracji antyrządowej przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, 14 października 2026 r.

Foto: Wojtek RADWAńSKI / AFP

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Piotr Zaremba

Mamy większość w Trybunale – obwieścił Roman Giertych w dzień, w którym były minister Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego TK w gabinecie marszałka Włodzimierza Czarzastego, choć podobno „wobec prezydenta”. Jacy my? Oczywiście Koalicja Obywatelska, czy szerzej koalicja rządząca.

Premier Donald Tusk kilkakrotnie użył frazy „nasi sędziowie”. A jako cel postawił sobie publicznie „wysadzić z siodła Bogdana Święczkowskiego”. Chodzi o prezesa Trybunału, który blokuje części nowych członków TK dostęp do ich funkcji.

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