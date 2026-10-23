– Rozmowy mogą zacząć się po 10 listopada – poinformował najstarszy z doradców Władimira Putina, Jurij Uszakow. Czyli tydzień po wyborach do Kongresu. Moskwa chce wiedzieć, jaki zakres władzy zachowa Donald Trump i czy będzie w stanie gwarantować jej dotychczasowe zyski (częściowe zdjęcie sankcji) oraz przyszłe (jeszcze większe osłabienie reżimu sankcyjnego). Na Kremlu uważnie studiują wszystkie badania amerykańskiej opinii publicznej, próbując przewidzieć, czy i jak dużą porażkę poniosą republikanie związani z obecnym prezydentem. Do czasu głosowania Rosja nie zamierza się do niczego zobowiązywać.