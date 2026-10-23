Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Władimir Putin z negocjacjami pokojowymi chce czekać do wyborów do Kongresu
– Rozmowy mogą zacząć się po 10 listopada – poinformował najstarszy z doradców Władimira Putina, Jurij Uszakow. Czyli tydzień po wyborach do Kongresu. Moskwa chce wiedzieć, jaki zakres władzy zachowa Donald Trump i czy będzie w stanie gwarantować jej dotychczasowe zyski (częściowe zdjęcie sankcji) oraz przyszłe (jeszcze większe osłabienie reżimu sankcyjnego). Na Kremlu uważnie studiują wszystkie badania amerykańskiej opinii publicznej, próbując przewidzieć, czy i jak dużą porażkę poniosą republikanie związani z obecnym prezydentem. Do czasu głosowania Rosja nie zamierza się do niczego zobowiązywać.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas