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Putin zwleka z rozmowami. Czeka na wybory w USA

Kreml nie chce podejmować negocjacji, dopóki nie odbędą się wybory do amerykańskiego Kongresu. Jeśli wygrają demokraci, nad Rosją zawiśnie widmo nowych sankcji.

Publikacja: 23.10.2026 17:02

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Władimir Putin z negocjacjami pokojowymi chce czekać do wyborów do Kongresu

Władimir Putin z negocjacjami pokojowymi chce czekać do wyborów do Kongresu

Foto: Reuters

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Andrzej Łomanowski

– Rozmowy mogą zacząć się po 10 listopada – poinformował najstarszy z doradców Władimira Putina, Jurij Uszakow. Czyli tydzień po wyborach do Kongresu. Moskwa chce wiedzieć, jaki zakres władzy zachowa Donald Trump i czy będzie w stanie gwarantować jej dotychczasowe zyski (częściowe zdjęcie sankcji) oraz przyszłe (jeszcze większe osłabienie reżimu sankcyjnego). Na Kremlu uważnie studiują wszystkie badania amerykańskiej opinii publicznej, próbując przewidzieć, czy i jak dużą porażkę poniosą republikanie związani z obecnym prezydentem. Do czasu głosowania Rosja nie zamierza się do niczego zobowiązywać.

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