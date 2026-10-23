Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie dziennika „Super Express” sondaż, w którym sprawdzono, czy rząd Donalda Tuska spełnia oczekiwania wyborców Koalicji Obywatelskiej. W badaniu uwzględniono odpowiedzi osób, które zadeklarowały, że w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowały na KO.

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Sondaż: 65 proc. wyborców KO zadowolonych z rządu

Z wyników badania wynika, że 65 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej uważa, iż rząd spełnia ich oczekiwania. Odmiennego zdania jest 26 proc. ankietowanych, którzy oceniają, że działania gabinetu Donalda Tuska nie odpowiadają ich oczekiwaniom. Pozostałe 9 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Według „Super Expressu” wyniki sondażu wskazują, że rząd nadal cieszy się wyraźnym poparciem wśród wyborców KO. Niemal dwie trzecie z nich pozytywnie ocenia dotychczasowe działania gabinetu. Warto jednak zauważyć, że największą grupę wśród zadowolonych stanowią osoby, które wybrały odpowiedź „raczej tak” – było ich 47 proc. wszystkich ankietowanych.

Zdaniem dziennika taki rozkład odpowiedzi sugeruje, że choć wyborcy Koalicji Obywatelskiej dostrzegają postępy w realizacji zapowiedzi rządu, to ich oceny pozostają ostrożne.

Co czwarty wyborca KO rozczarowany rządem Tuska

„Super Express” zwraca jednocześnie uwagę, że ponad jedna czwarta wyborców KO nie jest zadowolona z dotychczasowych działań rządu. Może to wskazywać na rozczarowanie tempem wprowadzania najważniejszych reform lub stopniem realizacji obietnic wyborczych.

Mimo tych zastrzeżeń, zdaniem dziennika, premier Donald Tusk ma powody do zadowolenia. Większość wyborców jego ugrupowania nadal uważa bowiem, że rząd spełnia pokładane w nim oczekiwania.

Badanie Instytutu Badań Pollster przeprowadzono w dniach 6-7 października 2026 r. Według informacji podanych przez „Super Express” sondaż zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków.