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Najważniejszą informacją polityczną tygodnia okazuje się nagłe odejście z rządu ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, które zostało ogłoszone przez nią samą w czwartek wieczorem na X, czym zaskoczyła nawet kolegów z partii. – Wszyscy się tego spodziewali, ale nikt się tego nie spodziewał – mówi Michał Kolanko o dymisji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i przyznaje, że sam był zaskoczony. Jego zdaniem oświadczenie ministry było przygotowane na scenariusz, w którym ustawa znosząca dwukadencyjność przechodzi.
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