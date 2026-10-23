Najważniejszą informacją polityczną tygodnia okazuje się nagłe odejście z rządu ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, które zostało ogłoszone przez nią samą w czwartek wieczorem na X, czym zaskoczyła nawet kolegów z partii. – Wszyscy się tego spodziewali, ale nikt się tego nie spodziewał – mówi Michał Kolanko o dymisji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i przyznaje, że sam był zaskoczony. Jego zdaniem oświadczenie ministry było przygotowane na scenariusz, w którym ustawa znosząca dwukadencyjność przechodzi.