Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama
Reklama
Reklama

38 min. 36 sek.

Czarny dzień koalicji w Sejmie. Tusk w Indiach, posłowie wycinają CIT

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu, Sejm odrzuca projekt PSL, a poprawki Ryszarda Petru wywracają ustawę podatkową Andrzeja Domańskiego. Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński rozmawiają w „Politycznych Michałkach” o ogromnym chaosie w koalicji, sukcesji w KO i pułapkach, które koalicja sama zastawiła na siebie w sprawie Trybunału.

Publikacja: 23.10.2026 14:00

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

Najważniejszą informacją polityczną tygodnia okazuje się nagłe odejście z rządu ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, które zostało ogłoszone przez nią samą w czwartek wieczorem na X, czym zaskoczyła nawet kolegów z partii. – Wszyscy się tego spodziewali, ale nikt się tego nie spodziewał – mówi Michał Kolanko o dymisji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i przyznaje, że sam był zaskoczony. Jego zdaniem oświadczenie ministry było przygotowane na scenariusz, w którym ustawa znosząca dwukadencyjność przechodzi.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama

Powiązane

Jak brać, a jak nie brać rozwodu w Polsce? Radzi ekspert
Prawo rodzinne
Myślisz o rozwodzie? Wszystko, co powinnaś wiedzieć, zanim się zdecydujesz. Adwokat radzi
Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski
Polityka
Radosław Sikorski znów uderza w Elona Muska. „Śmiała strategia”
Jan Szyszko
Polityka
Wiceminister z Polski 2050 idzie w ślady Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz
Szymon Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie
Polityka
Hołownia po odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz: Nigdzie się nie wybieramy, jesteśmy w koalicji
Premier Donald Tusk skomentował odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz podczas rozmowy z dziennikarz
Polityka
Tusk komentuje odejście Pełczyńskiej-Nałęcz. „Jest politycznie bardzo pogubiona”
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu Donalda Tuska. „Wartości są dla mnie ważniejsze niż sto
Polityka
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu Donalda Tuska. „Wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki”
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu
Polityka
Wiceszef klubu Polski 2050: Za Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz nikt nie pójdzie
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Pełczyńska-Nałęcz odchodzi. „Może zdała sobie sprawę, że w rządzie nic nie znaczy”
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama