Romowicz zaznaczył, że choć o odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz nie wiedział wcześniej, to jednak „jak się obserwuje scenę polityczną, to pewne działania można przewidzieć”.

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Bartosz Romowicz: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz czuła się ciasno w rządzie i koalicji

– Od dłuższego czasu czuła się ciasno w tym rządzie i koalicji – mówił o ustępującej minister Romowicz. Jego zdaniem głosowanie ws. dwukadencyjności w samorządach było dla Pełczyńskiej-Nałęcz tylko pretekstem do opuszczenia rządu. Podobnie, według posła Polski 2050, nominowanie Andrzeja Domańskiego na wicepremiera nie miało znaczenia, jeśli chodzi o decyzję Pełczyńskiej-Nałęcz (która, bez powodzenia, starała się o stanowisko wicepremiera w rządzie).

Romowicz mówił też, że w Polsce 2050 jeszcze dziś rozpocznie się dyskusja o tym, kto zastąpi Pełczyńską-Nałęcz w rządzie.

Na pytanie o uzasadnienie odejścia z rządu przedstawione przez Pełczyńską-Nałęcz, która napisała, że „wartości są dla niej ważniejsze niż stołki”, Romowicz odparł, że „jak się odchodzi, trzeba wybrać jakąś narrację”.

– W polityce chodzi o odpowiedzialność, odpowiedzialność za państwo – zaznaczył.

Romowicz mówił, że jego zdaniem premier Donald Tusk nie wiedział o odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz, ale – jak dodał – słyszał, że z tego powodu „strzeliły korki szampana”. – Myślę, że premier jest zadowolony – stwierdził.

Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Bartosz Romowicz: Musi się odbyć rozmowa z Donaldem Tuskiem

Jednocześnie wiceszef klubu Polski 2050 wyraził przekonanie, że z klubu Polski 2050 nikt nie odejdzie w związku z decyzją liderki partii (sama Pełczyńska-Nałęcz nie zasiadała w Sejmie).

Czy nowym szefem Polski 2050 zostanie były lider tego ugrupowania, Szymon Hołownia? – Zjazd wybierze w wyborach powszechnych nowego szefa partii, nie potrafię powiedzieć, kiedy. Dzisiaj jako klub Polski 2050 spotykamy się – zapowiedział Romowicz.

A czy Hołownia wejdzie do rządu? – To pytanie do Szymona Hołowni – odparł polityk. Jak dodał, najpierw musi odbyć się rozmowa Hołowni z Tuskiem.

Wiceszef klubu Polski 2050 nie uważa też, aby po wyjściu z rządu Pełczyńskiej-Nałęcz konieczna była renegocjacja umowy koalicyjnej. Zdaniem Romowicza jego partia utrzyma fotele ministrów kultury (szefową resortu jest Marta Cienkowska) oraz funduszy i polityki regionalnej.