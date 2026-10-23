O niezwykłym odkryciu polskiego badacza informuje Zielona Interia.

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Polskie odkrycie w górach Taunus. Niesporczak krył się w mchu

Rzadki gatunek niesporczaka został zidentyfikowany przez polskiego badacza. Dr Piotr Gąsiorek z Uniwersytetu Jagiellońskiego odkrył go w lasach gór Taunus niedaleko rzeki Men w Niemczech. Dotychczas w tym rejonie takich okazów nie odnotowano.

Po pobraniu próbek z mchu i przeanalizowaniu kodu DNA naukowcy potwierdzili, że to mikroskopijny drapieżnik z gatunku Platicrista angustata. Wyniki tych badań opublikowano na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Evolutionary Systematics”.

Choć wiele niesporczaków żyje w wodzie, ten konkretny gatunek zamieszkuje leśny mech i porosty. Dotychczas notowano jego występowanie m.in. na Wyspach Brytyjskich, w Norwegii, a także w stanie Montana w USA i w Kanadzie.

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Fenomen kryptobiozy. Niesporczak potrafi przetrwać wszystko

Niesporczaki, ze względu na swój wygląd zwane także wodnymi niedźwiedziami, zawdzięczają swoją sławę niezwykłemu mechanizmowi obronnemu – kryptobiozie. To odwracalny stan, w którym organizm niemal całkowicie wstrzymuje swoje procesy metaboliczne, aby przetrwać skrajnie trudne warunki środowiskowe, takie jak brak tlenu, skrajne temperatury czy brak wody.

Testy laboratoryjne udowodniły, że niesporczaki radzą sobie z wyzwaniami, które zabiłyby każdą inną formę życia:

Są odporne na skrajne temperatury – wytrzymują mrozy sięgające zera absolutnego ( 0 k elwinów odpowiada −273,15 st. w skali Celsjusza) oraz podgrzanie aż do 150 st. C;

elwinów odpowiada w skali Celsjusza) oraz podgrzanie aż do 150 st. C; Przeżywają zderzenie z przeszkodą przy prędkości 2621 km/h oraz ciśnienie panujące w głębinach;

Są odporne na zabójcze promieniowanie, wybuchy jądrowe oraz próżnię kosmiczną; były badane pod kątem zdolności przetrwania w kosmosie m.in. przez polskiego astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego;

Potrafią bez szwanku przejść przez układ trawienny innego zwierzęcia, np. ślimaka.

Długa historia mikroskopijnych stworzeń

Niesporczaki odkryto ponad 200 lat temu. W 1773 r. niemiecki zoolog Johann August Ephraim Goeze nazwał je „małymi wodnymi niedźwiadkami”, a trzy lata później Włoch Lazzaro Spallanzani nadał im łacińską nazwę Tardigrada oznaczającą powolne poruszanie się. Jednak dopiero współczesne badania ukazały ich pancerną naturę.

Stworzenia te żyją stosunkowo krótko, od kilku miesięcy do kilku lat, ale dzięki zdolności do wprowadzenia organizmu w stan głębokiego uśpienia potrafią długo przetrwać w niesprzyjającym środowisku.