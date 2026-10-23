Niesporczak odkryty tuż za polską granicą. Co to za stworzenie?
O niezwykłym odkryciu polskiego badacza informuje Zielona Interia.
Rzadki gatunek niesporczaka został zidentyfikowany przez polskiego badacza. Dr Piotr Gąsiorek z Uniwersytetu Jagiellońskiego odkrył go w lasach gór Taunus niedaleko rzeki Men w Niemczech. Dotychczas w tym rejonie takich okazów nie odnotowano.
Po pobraniu próbek z mchu i przeanalizowaniu kodu DNA naukowcy potwierdzili, że to mikroskopijny drapieżnik z gatunku Platicrista angustata. Wyniki tych badań opublikowano na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Evolutionary Systematics”.
Choć wiele niesporczaków żyje w wodzie, ten konkretny gatunek zamieszkuje leśny mech i porosty. Dotychczas notowano jego występowanie m.in. na Wyspach Brytyjskich, w Norwegii, a także w stanie Montana w USA i w Kanadzie.
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Niesporczaki, ze względu na swój wygląd zwane także wodnymi niedźwiedziami, zawdzięczają swoją sławę niezwykłemu mechanizmowi obronnemu – kryptobiozie. To odwracalny stan, w którym organizm niemal całkowicie wstrzymuje swoje procesy metaboliczne, aby przetrwać skrajnie trudne warunki środowiskowe, takie jak brak tlenu, skrajne temperatury czy brak wody.
Testy laboratoryjne udowodniły, że niesporczaki radzą sobie z wyzwaniami, które zabiłyby każdą inną formę życia:
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Niesporczaki odkryto ponad 200 lat temu. W 1773 r. niemiecki zoolog Johann August Ephraim Goeze nazwał je „małymi wodnymi niedźwiadkami”, a trzy lata później Włoch Lazzaro Spallanzani nadał im łacińską nazwę Tardigrada oznaczającą powolne poruszanie się. Jednak dopiero współczesne badania ukazały ich pancerną naturę.
Stworzenia te żyją stosunkowo krótko, od kilku miesięcy do kilku lat, ale dzięki zdolności do wprowadzenia organizmu w stan głębokiego uśpienia potrafią długo przetrwać w niesprzyjającym środowisku.
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