Badania kliniczne naukowców z Uniwersytetu Edynburskiego rzucają nowe światło na regularne stosowanie paracetamolu. Okazuje się, że u osób z nadciśnieniem tętniczym lek ten może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi. Wyniki zostały opublikowane w bazie National Library of Medicine.

Reklama Reklama

Niepokojące wyniki eksperymentu. Kiedy stosowanie paracetamolu podnosi ciśnienie?

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, eksperyment został przeprowadzony w Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Edynburskiego w Szpitalu Western General i nadzorowane przez Centralne Biuro ds. Rozwoju Badań Naukowych i Klinicznych (ACCORD) we współpracy z Uniwersytetem Edynburskim oraz NHS Lothian Health Board.

Do tej pory brakowało jednoznacznych danych klinicznych dotyczących wpływu paracetamolu na ciśnienie tętnicze u osób z nadciśnieniem. Naukowcy wzięli pod lupę próbę 110 pacjentów ze zdiagnozowanym schorzeniem.

Uczestników podzielono losowo na dwie grupy. Pierwsza przyjmowała 1 g paracetamolu 4 razy na dobę (łącznie 4 g dziennie – maksymalną dopuszczalną dawkę dobową) przez okres 2 tygodni. Druga grupa otrzymywała placebo.

Badania wykazały, że u osób stosujących paracetamol odnotowano wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego średnio o około 5 mmHg w porównaniu z grupą kontrolną.

Wzrost ciśnienia już po 4 dniach. Efekt zbliżony do leków NLPZ

Eksperci podkreślają, że niepokojący wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego pojawił się szybko, bo już w 4. dniu regularnego zażywania leku. Utrzymywał się nieprzerwanie do końca 14-dniowej kuracji.

Co istotne, podwyższenie ciśnienia zaobserwowano zarówno u pacjentów, którzy na co dzień przyjmują leki obniżające ciśnienie, jak i u tych, którzy nie stosują stałej terapii w tym zakresie. Wpływ paracetamolu na ciśnienie okazał się podobny do działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Inne obserwacje i wnioski naukowców

W trakcie dwutygodniowych testów klinicznych badacze kontrolowali również wskaźniki laboratoryjne pacjentów. W próbach wątrobowych (ALT) zaobserwowano niewielki, lecz statystycznie znaczący wzrost aktywności enzymu ALT. Wartości te wróciły jednak do normy w ciągu dwóch tygodni od odstawienia leku.

W trakcie badania u jednego z pacjentów wystąpiło migotanie przedsionków wymagające hospitalizacji. Naukowcy nie stwierdzili jednak bezpośredniego związku z przyjmowanym lekiem.

Jak wskazują naukowcy na podstawie najnowszych badań, ostrożność przy używaniu paracetamolu powinny zwrócić szczególnie osoby z grupy zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego stosujące go regularnie.