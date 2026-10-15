Leczenie ortodontyczne i protetyczne w niektórych przypadkach można odliczyć w PIT
W niektórych przypadkach wydatki na leczenie ortodontyczne i protetyczne mogą być odliczone w PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśnia to na konkretnych przykładach.
Wniosek o indywidualną interpretację złożyła matka dziewczynki posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. Dziecko wymaga założenia aparatu ortodontycznego, by wspomóc prawidłowy rozwój mowy. Koszt aparatu wynoszący 7200 zł pokryła matka.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że ma ona prawo odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na zakup aparatu ortodontycznego. Jest on bowiem narzędziem wspierającym rozwój i koszty na jego zakup stanowią wydatki na zakup „indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych", stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
W odpowiedziach na inne wnioski Krajowa Informacja Skarbowa podkreśla jednak, że za wydatki na cele rehabilitacyjne nie można natomiast uznać wydatków poniesionych na wizyty kontrolne u lekarza specjalisty – ortodonty.
„Wydatek związany z takimi wizytami nie mieści się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 6a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatków tych nie można zakwalifikować jako wydatków na zabiegi rehabilitacyjne bądź zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne" – czytamy w interpretacji KIS.
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Inna z interpretacji dotyczy możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na protezę zębową. Z pytaniem zwrócił się ojciec dorosłej córki z niepełnosprawnością, która jest na jego utrzymaniu. Koszt zakupionej protezy górnej i dolnej szczęki wyniósł 8 tys. zł.
Mężczyzna pyta, czy zakup protezy zębowej niezbędnej do normalnego funkcjonowania córki, może odliczyć od podatku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jest to możliwe.
„Należy uznać, że wydatki poniesione na zakup protezy zębowej górnej i dolnej, które ułatwiają Pana córce wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, kwalifikują się do wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" – wyjaśnia Dyrektor KIS.
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Aby urząd skarbowy nie zakwestionował prawa do odliczenia wydatków ortodontycznych i protetycznych, spełnione muszą zostać określone kryteria:
Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać nie tylko sama osoba niepełnosprawna, ale również podatnicy, na których utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny członek najbliższej rodziny. Dochód osoby niepełnosprawnej nie może przy tym przekraczać dwunastokrotności renty socjalnej.
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