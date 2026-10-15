Ile kosztuje pobyt w DPS? Ceny mogą szokować
Sam senior pokrywa opłatę do wysokości 70 proc. swojego dochodu. Resztę rachunku zobowiązani są uregulować jego najbliżsi, a w ostateczności gmina.
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Mamy do czynienia nie tyle ze zmianą zasady określającej „kto płaci za DPS”, ile z początkiem znacznie większej przebudowy opieki nad osobą starszą.
Koszt utrzymania mieszkańca w państwowym lub prywatnym DPS-ie zależy przede wszystkim od lokalizacji, standardu placówki oraz zakresu oferowanej opieki medycznej i rehabilitacyjnej. Jak sprawdziła „Gazeta prawna”, różnice w poszczególnych rejonach Polski są ogromne:
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Zgodnie z przepisami, finansowanie pobytu w domu pomocy społecznej odbywa się według poniższych zasad.
Przykładowo, jeśli miesięczny koszt pobytu w DPS wynosi 10 000 zł, a senior otrzymuje emeryturę w wysokości 3000 zł, jego wkład wyniesie 70 proc. z tej kwoty, czyli 2100 zł. Pozostałą część w wysokości 7900 zł muszą dopłacić bliscy seniora bądź gmina.
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Prawo chroni krewnych przed ponoszeniem opłat za DPS, których nie są w stanie udźwignąć finansowo. Dzieci lub małżonek są ustawowo zwolnieni z obowiązku dopłacania do pobytu, jeśli ich dochód nie przekracza 300 proc. kryterium dochodowego. Oznacza to:
W szczególnych przypadkach bliscy mogą zostać całkowicie lub częściowo zwolnieni z opłat za DPS ze względu na trudną sytuację życiową – np. w przypadku niepełnosprawności, ciężkiej choroby, długotrwałego bezrobocia czy zdarzeń losowych.
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