Sam senior pokrywa opłatę do wysokości 70 proc. swojego dochodu. Resztę rachunku zobowiązani są uregulować jego najbliżsi, a w ostateczności gmina.

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Duże rozbieżności cenowe w Polsce. Od 6 do ponad 30 tys. zł za miesiąc

Koszt utrzymania mieszkańca w państwowym lub prywatnym DPS-ie zależy przede wszystkim od lokalizacji, standardu placówki oraz zakresu oferowanej opieki medycznej i rehabilitacyjnej. Jak sprawdziła „Gazeta prawna”, różnice w poszczególnych rejonach Polski są ogromne:

5,9–6,7 tys. zł / miesiąc – to ceny w najtańszych placówkach, które można znaleźć m.in. w Toruniu, Suwałkach oraz we Wrocławiu.

8–10 tys. zł / miesiąc – tyle wynoszą średnie stawki miejskie, obowiązujące obecnie w wielu miastach średniej i dużej wielkości.

12–13 tys. zł / miesiąc - w Warszawie miesięczny koszt opieki w części domów pomocy społecznej przekracza 13 tysięcy złotych.

Ponad 30 tys. zł / miesiąc – rekordowe stawki oferują najnowocześniejsze, wysoce wyspecjalizowane placówki nastawionych na całodobową, indywidualną opiekę lekarsko-pielęgniarską.

Kto i w jakiej kolejności płaci za pobyt w DPS?

Zgodnie z przepisami, finansowanie pobytu w domu pomocy społecznej odbywa się według poniższych zasad.

Senior – pokrywa koszty z własnych środków, jednak nie więcej niż 70 proc. swojego miesięcznego dochodu, np. emerytury lub renty.

Małżonek lub dzieci – jeśli 70 proc. dochodu seniora nie pokrywa pełnej kwoty rachunku, obowiązek dopłaty różnicy spada na małżonka, a w następnej kolejności na dzieci.

Gmina – dopiero w sytuacji, gdy senior oraz jego rodzina nie są w stanie pokryć kosztów, resztę kwoty dopłaca gmina, z której senior został skierowany do placówki.

Przykładowo, jeśli miesięczny koszt pobytu w DPS wynosi 10 000 zł, a senior otrzymuje emeryturę w wysokości 3000 zł, jego wkład wyniesie 70 proc. z tej kwoty, czyli 2100 zł. Pozostałą część w wysokości 7900 zł muszą dopłacić bliscy seniora bądź gmina.

Kryterium dochodowe i zwolnienia z opłat. Kiedy rodzina nie musi dopłacać do DPS?

Prawo chroni krewnych przed ponoszeniem opłat za DPS, których nie są w stanie udźwignąć finansowo. Dzieci lub małżonek są ustawowo zwolnieni z obowiązku dopłacania do pobytu, jeśli ich dochód nie przekracza 300 proc. kryterium dochodowego. Oznacza to:

Dla osoby samotnie gospodarującej – brak obowiązku dopłaty przy dochodzie do nieco ponad 3 000 zł.

Dla osoby w rodzinie – brak obowiązku dopłaty przy dochodzie do blisko 2 500 zł na osobę w gospodarstwie domowym.

W szczególnych przypadkach bliscy mogą zostać całkowicie lub częściowo zwolnieni z opłat za DPS ze względu na trudną sytuację życiową – np. w przypadku niepełnosprawności, ciężkiej choroby, długotrwałego bezrobocia czy zdarzeń losowych.