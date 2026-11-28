W sprawie, którą zajął się Sąd Najwyższy, chodziło o zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem. Sąd Okręgowy we Wrocławiu na skutek apelacji zmienił postanowienie sądu rejonowego w ten sposób, że zniósł współwłasność nieruchomości przez fizyczny jej podział na trzy części. Dwie z nich przyznał na własność uczestniczce postępowania. Własność jednej z części nieruchomości sąd przyznał wnioskującemu o zniesienie współwłasności i zobowiązał go do wykonania w tym budynku prac adaptacyjnych.

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Zniesienie współwłasności i podział na trzy części

Uczestniczka postępowania, której sąd przyznał dwie części nieruchomości, odwołała się do SN, wskazując naruszenie art. 93 ust. 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części.

Czytaj więcej Nieruchomości Lepiej dzielić działkę zgodnie niż przed sądem Sąd nie będzie czekał na dogadanie się współwłaścicieli i zniesie współwłasność nieruchomości na żądanie jednego z nich.

Podzielić budynek można ścianą, która już istnieje albo specjalnie w tym celu postawioną

Sąd Najwyższy skargi nie uwzględnił. SN stwierdził, że podział budynku według płaszczyzn pionowych może być wraz z gruntem dokonany wówczas, gdy linia podziału budynku jest zgodna z linią podziału gruntu i przebiega według płaszczyzny, którą stanowi ściana wyraźnie dzieląca budynek na odrębne i samodzielne części. Może być to ściana, która już istnieje, albo ściana specjalnie w tym celu wykonana. Przeprowadzenie podziału pionowego nie zależy jednak od istnienia w budynku np. ściany przeciwpożarowej, lecz od możliwości wyodrębnienia ścianą pionową budynku w sposób odpowiadający podziałowi gruntu. Podział budynku wzdłuż ściany pionowej jest możliwy także mimo sprzeciwu współwłaściciela, który korzysta z części budynku, nawet wtedy, gdy cały budynek wymaga remontu.

– W postępowaniu działowym sąd powinien nakłaniać współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału, wskazując im sposoby mogące do tego doprowadzić. Jeżeli zaś wspólnego stanowiska nie uda się osiągnąć, to gdy podział w naturze jest dopuszczalny, to sąd winien go orzec – wskazała w uzasadnieniu prezes Izby Cywilnej Joanna Misztal-Konecka.

Podstawową zasadą jest podział w naturze

– Podstawową zasadą przy znoszeniu współwłasności jest podział w naturze, jeżeli tylko jest możliwy. Przepisy techniczno-budowlane określają z kolei kryteria, jakie muszą być spełnione, by prawnie podzielić budynek – stwierdza Stefan Jacyno, adwokat Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

– W tym orzeczeniu możemy dostrzec uznanie równorzędności zasad cywilnoprawnych regulujących stosunki międzyludzkie i administracyjnego formalizmu ograniczającego możliwości podziału. Ograniczenia te, jak się okazuje, nie zmuszają do przyznania domu jednemu i pozbawienia dachu nad głową drugiego, jeżeli tylko możliwe jest doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z wymogami – dodaje Stefan Jacyno.

Sygnatura akt: I CSK 89/26