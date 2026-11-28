Oskarżenie wysunięte przez Unię Meczetów Francji wobec Michela Houellebecqa dotyczy wywiadu udzielonego w 2022 r. dla „Front Populaire”. Pisarz wyraził w nim obawę o przyszłość relacji między rdzennymi Francuzami a muzułmanami, coraz trudniejszej ze względu na akty islamskiego terroryzmu
Po jednym ze spotkań literackich w Krakowie zdarzyło mi się podsłuchać, jak ktoś zagadnął starszą poetkę o jej wiersz, który trafił do prasy w czasach sporu chińsko-radzieckiego. Pech chciał, że wiersz o żółtym serniku i czerwonym barszczu odczytany został jako polityczna prowokacja, a autorką zainteresowały się służby PRL. Ta anegdota przypomniała mi się, gdy czytałem we francuskich mediach o procesie wytoczonym Michelowi Houellebecqowi. Fakt, że pisarze mają w zwyczaju popadać w prawne tarapaty, nie jest niczym nadzwyczajnym. Ciekawi jednak ich różnorodność oraz argumenty literatów, wysuwane w obronie wolności wypowiadania się.
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