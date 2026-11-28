„Ogłosił Pan to (rezygnację z funkcji ambasadora – przyp. JS) przed uzyskaniem zgód, tylko po to, aby zaszkodzić wizerunkowi rządu” – napisał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odpowiedział w ten sposób Pawłowi Solochowi, który zrezygnował z kierowania placówką ambasadorską RP w Rumunii, i który stwierdził, że nie porzucił placówki, wbrew wcześniejszym twierdzeniom Sikorskiego.

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Dymisje ambasadorów po przejęciu Trybunału Konstytucyjnego

W czwartek minister Sikorski powiedział, że dwaj spośród trzech ambasadorów, którzy złożyli rezygnacje po przejęciu Trybunału Konstytucyjnego przez grupę nowych sędziów, nie złożyli jej prawidłowo. Dwóch pozostałych – Jakub Kumoch i Paweł Soloch – zdaniem Sikorskiego „nie złożyli dymisji, tylko publicznie, w ostentacyjny sposób, szkodząc wizerunkowi naszego kraju w państwach przyjmujących, złożyli rezygnację z urzędu i już wrócili do kraju”.

– To nie były dymisje. Dymisję złożył nasz ambasador, stały przedstawiciel przy ONZ, pan minister Szczerski, po bożemu, na moje ręce – powiedział Sikorski cytowany przez TVN24.

Obaj ambasadorzy odpowiedzieli szefowi MSZ we wpisach w serwisie X. Kumoch opublikował zdjęcie e-maila z rezygnacją ze stanowiska, którego przesłał do MSZ.

„Szanowny Panie Ministrze Sikorski! Mail do Pana po 20:15 czasu polskiego w czasie gdy siłą przejmowano TK. Obaj jesteśmy dorośli i trzymajmy się faktów. „Porzucenie placówki” to automatyczna dyscyplinarka. A ja rozstałem się z MSZ za wypowiedzeniem” – napisał Kumoch.

Z kolei Soloch, w odpowiedzi na stwierdzenia Sikorskiego o porzuceniu placówki, przypomniał szefowi MSZ, że jego resort wyraził zgodę na formalnie złożoną rezygnację z funkcji ambasadora.

„Panie Ministrze Sikorski, przypominam: nie porzuciłem placówki. Podobnie jak ambasador RP w Pekinie Kumoch zwróciłem się do Pana z formalną mailową prośbą o odwołanie i MSZ w Pana imieniu, formalnie, mailem wyraziło zgodę” – napisał Soloch w serwisie X.

Sikorski do Solocha: jest Pan teoretycznie nadal ambasadorem

Szef MSZ odpowiedział Pawłowi Solochowi, stwierdzając, że teoretycznie jest on nadal ambasadorem, gdyż nie został odwołany przez prezydenta.

„Ogłosił Pan to przed uzyskaniem zgód, tylko po to, aby zaszkodzić wizerunkowi rządu. Wobec braku odwołania przez prezydenta jest Pan zresztą teoretycznie nadal ambasadorem” – napisał w sobotę Sikorski. – „Proszę dać znać gdyby miał Pan wystąpić na scenie zamachu stanu, chętnie obejrzymy z okien na Szucha” – zadrwił.

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Ministrowi spraw zagranicznych odpowiedział z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i minister w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz. Stwierdził, że tym jednym wpisem minister Sikorski „zakończył (...) spór o ambasadorów”, przyznając, że do odwołania ambasadora – a więc także do jego powołania – potrzebna jest zgoda prezydenta.

„Sikorski zakończył tym wpisem spór o ambasadorów przyznając, że zgodnie z art. 133 ust. 1 pkt 2 mianuje ich i odwołuje Prezydent RP. Czekaliśmy na to ponad trzy lata” – skomentował Przydacz. W tym samym wpisie zaapelował do Sikorskiego, by ten przywrócił do pracy „36 wywiezionych bezpodstawnie Ambasadorów”.