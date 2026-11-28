– Jeśli będziemy oscylować wokół 10 proc., to nie ma szans na wspólną listę. Jeśli będziemy oscylować wokół progu wyborczego, to ryzykować nie będziemy i pójdziemy razem z Koalicją Obywatelską – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” jeden z czołowych przedstawicieli Lewicy, pytany o plany na wybory parlamentarne.

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W sondażu Pollster dla „Super Expressu” wspólna lista partii tworzących koalicję 15 października zwyciężyła z jedną listą prawicy – PiS, obu Konfederacji i Rozwoju Plus. „Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli” – skomentował wynik badania premier Donald Tusk. O wspólnych listach nie chcą jednak myśleć koalicjanci KO.

Z kolei sondaż United Surveys (IBRiS) dla Wirtualnej Polski pokazał, że wariant wspólnego startu w wyborach koalicji 15 października dałby jej 41,6 proc. poparcia i 241 mandatów, co oznaczałoby samodzielną większość.

Pozytywne wyniki dla wspólnej listy KO, PSL i Lewicy nie układają się jeszcze w trend, a sukces jednej listy zapowiadają jednostkowe badania, ale rodzą one nadzieję wśród rządzących na zachowanie władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r. Pod warunkiem że partie będące dziś u władzy pójdą do wyborów razem. A nie wszyscy tego chcą.

Lewica liczy, że pójdzie na wybory lewicowym frontem

Nowa Lewica chciałaby pójść na wybory z innymi formacjami lewicowymi. Mówił o tym w rozmowie z „Rzeczpospolitą” marszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Optymalnie byłoby, gdyby Lewica startowała wspólnie na jednej liście, zarówno Nowa Lewica, jak i Partia Razem oraz Komitet Joanny Senyszyn. Plus nasi stali partnerzy, czyli OPZZ, PPS i Unia Pracy – mówił nam marszałek Sejmu.

W wyborach uzupełniających do Senatu w Lubuskiem, które odbyły się 22 listopada, na trzecim miejscu uplasowała się lewicowa kandydatka Joanna Senyszyn, startująca z KW Nowa Fala. Profesor Senyszyn poparło 14,95 proc. wyborców. Na Lewicy uważa się, że to dobry wynik, który pokazuje, że po wyborach prezydenckich Senyszyn wciąż jest popularna i w wyborach parlamentarnych może odegrać ważną rolę.

Poparcie dla Partii Razem oscyluje wokół progu wyborczego. Senyszyn i Razem łączy niechęć do Czarzastego. Nawet jeśli nie przekroczą progu wyborczego, startując samodzielnie, zabiorą część wyborców formacji marszałka Sejmu. Jak dużą? Na to pytanie nie sposób dzisiaj odpowiedzieć, gdyż są sondaże pokazujące, iż formacja Czarzastego ma 8–9 proc. poparcia, ale są też takie, które wskazują, że może nie wejść do Sejmu. Dlatego Nowa Lewica prze do stworzenia jednej lewicowej listy, której nie chcą potencjalni partnerzy.

– Kiedy wystartowaliśmy razem z partią pana Roberta Biedronia i pana Zandberga siedem lat temu, Lewica wróciła do Sejmu, a pan Zandberg i pan Biedroń weszli do niego po raz pierwszy w historii. Uzyskaliśmy wtedy 14 proc. Lewicy opłaca się więc być razem, nie osobno. Kiedy trzy lata temu startowaliśmy wspólnie do Sejmu, Lewica wróciła po 17 latach do współrządzenia. Czyli znowu się opłacało. Zjednoczona Lewica odnosi sukcesy. Jeżeli Partia Razem albo pani Senyszyn nie będą chciały z nami startować, będziemy szli inną drogą – mówił „Rzeczpospolitej” Czarzasty.

Inną drogą ma być wspólna lista z KO i PSL.

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PSL szuka partnera na wybory

Ludowcy nie chcą dać się skleić z Lewicą, mimo że w przeszłości dwukrotnie rządzili z SLD.

„Kto wygra wybory? Nasz koalicjant” – to znana odpowiedź kojarzona z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego, oznaczająca gotowość do współpracy z ugrupowaniem, które zdobędzie najwięcej głosów.

Ludowcy nie chcą być po 2027 r. w obozie przegranych, stąd ich niechęć do kandydowania na wspólnej liście z KO. Część PSL chciałaby pójść na wspólnej liście do wyborów z PiS i współrządzić z partią Jarosława Kaczyńskiego.

– To mniejszość, ale sytuacja może się zmienić, gdy doły partyjne poczują, że za kilka miesięcy mogą stracić lokalną władzę – mówią nam politycy PSL, którzy są wodzeni na pokuszenie przez PiS i Rozwój Plus.

Ludowcy rozważali reaktywację Trzeciej Drogi, ale Szymon Hołownia okazał się niestabilnym politycznie partnerem, którego plany zawodowe wciąż się zmieniają. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza chciałaby wystartować w wyborach z silnym podmiotem spoza polaryzacyjnego sporu, ale takiego partnera PSL wciąż znaleźć nie może. Nie chce też startować z KO. Ludowcy obawiają się, że w takim wariancie stracą część miejsc w parlamencie n a rzecz polityków partii Donalda Tuska. Problemem może okazać się również podział subwencji.

– Bylibyśmy na łasce Tuska, który mógłby z nami zrobić, co tylko by mu się podobało. Już raz Tusk pokazał nam, że nie traktuje nas po partnersku i o mało nas nie zniszczył – mówi „Rz” minister z PSL.

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Chodzi o sytuację z 2012 r., kiedy minister finansów Jacek Rostowski nie zgodził się na umorzenie odsetek od długu PSL wobec Skarbu Państwa (wynoszącego ok. 20–21 mln zł, m.in. w związku z wcześniejszymi rozliczeniami i utratą części środków/subwencji) i decydował o harmonogramie ratalnej spłaty należności (m.in. na 5 lub 6 lat). Politycy PSL krytykowali twarde stanowisko resortu finansów wobec spłaty zobowiązań. Ludowcy nie mogą zapomnieć Tuskowi, jak przyparł ich do muru rękami Rostowskiego, i są przekonani, że premier kolejny raz nie będzie miał skrupułów.

Nasi rozmówcy z PSL liczą, że uda im się sondażowo odbić, odróżniając się od KO i Lewicy oraz pokazując się jako „prawica z ludzką twarzą”, która szuka porozumienia, jak choćby w sprawie resetu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego.

Informatorzy „Rz” liczą również, że Władysław Kosiniak-Kamysz wzmocni partię jako minister obrony narodowej, który jest jednym z filarów rządu i twarzą bezpieczeństwa Polski. A jeśli się nie uda?

Planu „C” KO, PSL i Lewica nie mają

– Jedyną rzeczą, którą wspólnie ustaliliśmy, jest to, że do tematu wrócimy w lutym przyszłego roku. Wtedy zobaczymy, jakie są notowania, jak będzie wyglądała sytuacja polityczna, jeżeli chodzi o Konfederację Brauna, Konfederację Mentzena i Bosaka, PiS czy nową partię pana Morawieckiego. Zobaczymy również, jaka będzie pozycja pana Nawrockiego. Jedna rzecz wydaje się pewna i nie została podważona przez żadnego z liderów koalicji 15 października ani przez żadną formację: pakt senacki. Tu nie mamy żadnych rozbieżności – powiedział „Rz” Włodzimierz Czarzasty.

Koalicja 15 października liczy, że będzie silna słabością zwaśnionych czterech partii prawicowych, które są skazane na rywalizację przed wyborami, zabiegając o tego samego wyborcę.

Rządzący oczekują również, że prezydent Karol Nawrocki zacznie tracić poparcie jako patron prawicy, wikłając się w spór z rządem, wetując ustawy i opierając politykę zagraniczną oraz bezpieczeństwo na relacjach z Donaldem Trumpem, który prezydenta Rosji nazywa swoim „przyjacielem”.

Poparcie dla prezydenta nieznacznie spada, ale nie ma wyraźnego trendu – są jedynie jednostkowe sondaże. Jest natomiast trend pokazujący spadek poparcia dla Donalda Trumpa.

Destabilizowanie sytuacji międzynarodowej przez Rosję oraz kolejne wtargnięcia rosyjskich bomb i dronów do Polski również sprawiają, że bezpieczeństwo staje się priorytetem dla wyborców.

Czy Polacy przed wyborami parlamentarnymi zjednoczą się wokół flagi, którą trzyma rządząca koalicja 15 października? Na to liczy Donald Tusk, który oczekuje, że wokół jego partii zjednoczą się także koalicjanci na wspólnej liście.

Z informacji „Rz” wynika, że premier będzie naciskał koalicjantów na wspólny start w wyborach i postawi im ultimatum. Najbliższe miesiące mają skonsolidować obóz władzy przed wyborami parlamentarnymi, a wiosną decyzje mają być już podjęte, żeby można było szykować wspólną kampanię parlamentarną. Nasze źródła z KPRM przekonują, że „premier nie zamierza czekać wiecznie na słabszych koalicjantów i KO może zawalczyć samodzielnie o najwyższą stawkę, a nowi koalicjanci znajdą się po wyborach”. Szefa rządu ma stać na stanowisku, że zbliża się „czas decyzji”.